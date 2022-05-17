Пьяный ученик автошколы под Тршинцем шокировал инструктора и полицию

Инцидент произошел в воскресенье утром, когда патруль узнал человека, который был за рулем школьного автомобиля.
«Сотрудники полиции уже имели дело с мужчиной за вождение в нетрезвом виде, поэтому они решили остановить транспортное средство и проверить еще раз», — сообщила пресс-секретарь полиции Катерина Кубзова.
При общении с водителем полицейские заподозрили, что он и на этот раз находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому он прошел тест, который показал 1,8 промилле.
«За руль пришлось пересесть удивленной инструкторше автошколы. Она заявила, что понятия не имела, в каком состоянии находится ее ученик», — добавила Кубзова.
По данным полиции, запрет на вождение у мужчины закончился в конце прошлого года, поэтому теперь он хотел сдать экзамен для возврата водительского удостоверения.
Сейчас этого явно не произойдет. В упрощенном порядке мужчине грозит до одного года лишения свободы за преступление.
Источник: novinky.cz
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