Полицейская операция в центре Праги: мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал самоубийством

Вечером 17 мая мужчина забаррикадировался в квартире на улице На Слупи в Праге и угрожал покончить с собой. Вызванный отряд оперативного вмешательства успокоил его и передал врачам скорой помощи.

«Под воздействием наркотических средств мужчина забаррикадировался в квартире, где у него был газовый пистолет. На месте находятся двое переговорщиков, была вызвана группа вмешательства», — сообщил около 21:30 пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

На место также прибыли пожарные и спасатели. Пожарные установили перед домом специальный матрас на случай, если мужчина решит выпрыгнуть из окна. Сотрудники полиции с автоматами оцепили территорию вокруг дома.

После 21:00 на место прибыла оперативная группа, представители полиции ворвалась в квартиру и усмирили мужчину. Впоследствии, несмотря на его громкий протест, он был доставлен к машине скорой помощи, которая отвезла его в больницу.

Движение транспорта по улице На Слупи было перекрыто в обоих направлениях.

Источник: novinky.cz

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