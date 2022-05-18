Полицейская операция в центре Праги: мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал самоубийством

«Под воздействием наркотических средств мужчина забаррикадировался в квартире, где у него был газовый пистолет. На месте находятся двое переговорщиков, была вызвана группа вмешательства», — сообщил около 21:30 пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.
На место также прибыли пожарные и спасатели. Пожарные установили перед домом специальный матрас на случай, если мужчина решит выпрыгнуть из окна. Сотрудники полиции с автоматами оцепили территорию вокруг дома.
После 21:00 на место прибыла оперативная группа, представители полиции ворвалась в квартиру и усмирили мужчину. Впоследствии, несмотря на его громкий протест, он был доставлен к машине скорой помощи, которая отвезла его в больницу.
Движение транспорта по улице На Слупи было перекрыто в обоих направлениях.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день