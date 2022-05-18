ВИДЕО: Велосипедист на глазах у чешской полиции неудачно врезался в авто

50-летний велосипедист из Брно нарушил несколько правил и в итоге врезался в машину прямо на глазах у полицейского патруля. Он заплатил штраф, и ему все равно придется возместить ущерб.

«50-летний велосипедист вовсю наслаждался свой поездкой по улицам Брно. Он несколько раз нарушил правила дорожного движения и принципы безопасного движения на дороге», — заявил во вторник пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

По его словам, на улице Крженова велосипедист обогнал фургон, но проглядел припаркованную машину, в которую врезался сзади. Удар заснял стоявший в колонне патруль и сразу же отправился урегулировать ситуацию.

Мужчина не пострадал, но нанес ущерб автомобилю. Полиция также оштрафовала виновника за то, что он не справился с управлением и стал причиной аварии.

Источник :novinky.cz

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