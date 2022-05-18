Зря вызывала полицию: Женщина в Праге неправильно оценила ситуацию по сообщению и вызвала «подмогу»

Полиция начала действовать во вторник после 15:00 на улице Вавренова. С самого начала сотрудники полиции работали только с отрывочными и опосредованными сведениями, полученными по линии экстренной помощи, о том, что в одной из квартир находится женщина, которую там силой удерживает мужчина.
Поиски квартиры заняли несколько часов. Затем переговорщик убедил женщину в квартире открыть ее для полиции. Позади женщины стоял мужчина, задержанный опергруппой с применением принудительных мер.
Затем двое полицейских отвезли его в отделение, чтобы выяснить, что произошло.
«Допросив обоих участников, следователи выяснили, что ни нарушения, ни преступления не было. Информатор неправильно поняла сообщение, которое «жертва» отправила ей, и немедленно предупредила полицию», — написала полиция в Твиттере в среду, добавив, что дело было закрыто как решенное.
Дальнейших подробностей о ситуации в Бранике, таких как содержание сообщения и то, на каком основании осведомительница испугалась за женщину, или отношения действующих лиц, следователи не уточнили.
Источник: novinky.cz
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