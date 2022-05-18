Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.66
USD
23.46
RUB
0.37
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Зря вызывала полицию: Женщина в Праге неправильно оценила ситуацию по сообщению и вызвала «подмогу»

Зря вызывала полицию: Женщина в Праге неправильно оценила ситуацию по сообщению и вызвала «подмогу»

anastasiia_kn 344
На случай во вторник днем выехало нескольких полицейских подразделений, спецназ и переговорщик, — все они ездили зря. Криминалисты направились в квартиру, в которой должна была быть насильно задержана женщина, как сообщили по линии экстренной помощи. Полиция в итоге увезла мужчину и женщину с места происшествия, но после их допроса выяснилось, что ничего серьезного не произошло.
Зря вызывала полицию: Женщина в Праге неправильно оценила ситуацию по сообщению и вызвала «подмогу»

Полиция начала действовать во вторник после 15:00 на улице Вавренова. С самого начала сотрудники полиции работали только с отрывочными и опосредованными сведениями, полученными по линии экстренной помощи, о том, что в одной из квартир находится женщина, которую там силой удерживает мужчина.

Поиски квартиры заняли несколько часов. Затем переговорщик убедил женщину в квартире открыть ее для полиции. Позади женщины стоял мужчина, задержанный опергруппой с применением принудительных мер.

Затем двое полицейских отвезли его в отделение, чтобы выяснить, что произошло.

«Допросив обоих участников, следователи выяснили, что ни нарушения, ни преступления не было. Информатор неправильно поняла сообщение, которое «жертва» отправила ей, и немедленно предупредила полицию», — написала полиция в Твиттере в среду, добавив, что дело было закрыто как решенное.

Дальнейших подробностей о ситуации в Бранике, таких как содержание сообщения и то, на каком основании осведомительница испугалась за женщину, или отношения действующих лиц, следователи не уточнили.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия Прага
Читайте
по теме 
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли
18.05.2022 10:39 Общество
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли
269
Полицейская операция в центре Праги: мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал самоубийством
18.05.2022 10:18 Общество
Полицейская операция в центре Праги: мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал самоубийством
386
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
17.05.2022 11:04 Общество
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
2218
Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.
13.05.2022 12:35 Общество
Полиция до сих пор не нашла новорожденного ребенка из Кромержижа. Подозреваемой в убийстве является 24-летняя девушка.
1673
Последние новости:
18
мая
Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.
18.05.2022 16:25 Экономика
Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.
16
Прага 3 проводит опрос среди местных жителей: Следует ли переименовывать улицу Коневова или нет?
18.05.2022 16:13 Общество
Прага 3 проводит опрос среди местных жителей: Следует ли переименовывать улицу Коневова или нет?
61
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале
18.05.2022 15:56 Общество
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале
89
Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте
18.05.2022 15:53 Экономика
Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте
149
Четвертая доза в конце лета в Чехии. Кому надо будет и дальше вакцинироваться?
18.05.2022 13:50 Общество
Четвертая доза в конце лета в Чехии. Кому надо будет и дальше вакцинироваться?
474
Выставка песчаных скульптур открылась в Чехии
18.05.2022 13:20 Культура
Выставка песчаных скульптур открылась в Чехии
285
ВИДЕО: Велосипедист на глазах у чешской полиции неудачно врезался в авто
18.05.2022 13:03 Общество
ВИДЕО: Велосипедист на глазах у чешской полиции неудачно врезался в авто
349
Ракушан просит, чтобы украинская полиция проверяла выезд цыган с двойным гражданством
18.05.2022 12:25 Общество
Ракушан просит, чтобы украинская полиция проверяла выезд цыган с двойным гражданством
335
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
18.05.2022 11:35 Экономика
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
1057
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли
18.05.2022 10:39 Общество
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли
269


Мобильная версия