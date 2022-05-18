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Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале

Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале

420on.cz 89
Администрация Праги в конце мая закроет центр помощи беженцам на главном вокзале, однако центр помощи в пражском районе Высочаны продолжит свою работу. Об этом сообщил журналистам в среду мэр Праги Зденек Гржиб.
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале

Гржиб отметил, что правительство по его просьба начало решать ситуацию с беженцами в чешской столице, которая уже не может принимать беженцев из Украины. Мэр понимает, что за неделю эту ситуацию не решить, поэтому возможное закрытие центра помощи в Высочанах будет обсуждаться не позднее 31 мая.

До тех пор состоятся переговоры, направленные на урегулирование ситуации в Праге. В июне вновь встанет вопрос о закрытии центра помощи.

«Я не считаю это ультиматумом (правительству). Это управленческое решение», — сказал Гржиб. Он добавил, что логично, что в условиях переполненности регистрировать украинских беженцев не будет смысла.

В то же время мэр Праги заявил в среду, что Прага прекратит помощь на главном железнодорожном вокзале к концу мая. Как уже сообщал портал 420on, сотни цыганских беженцев нашли здесь пристанище. В Трое был создан палаточный городок, но его вместимости недостаточно.

 Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы Прага Чехия украинцы Украина
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