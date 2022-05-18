Прага 3 проводит опрос среди местных жителей: Следует ли переименовывать улицу Коневова или нет?

Причиной соображений о переименовании являются, по утверждению инициаторов изменения, бомбардировки Млада-Болеслава после войны или участие в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году, в чем участвовал Конев.
Карел Хартиг — патриот, строитель и первый мэр Жижкова.
Источник: prazska.drbna.cz
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