Прага 3 проводит опрос среди местных жителей: Следует ли переименовывать улицу Коневова или нет?

Городской округ Праги 3 отрыл опрос, в ходе которого выясняет мнение местных жителей и предпринимателей о переименовании улицы Коневова в Хартигову. Доступ к онлайн-опросу они получат по почте.

Причиной соображений о переименовании являются, по утверждению инициаторов изменения, бомбардировки Млада-Болеслава после войны или участие в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году, в чем участвовал Конев.

Карел Хартиг — патриот, строитель и первый мэр Жижкова.

Источник: prazska.drbna.cz

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