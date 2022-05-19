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В Праге нашли мертвого новорожденного в полиэтиленовом пакете. Полиция задержала подозреваемую в убийстве.

В Праге нашли мертвого новорожденного в полиэтиленовом пакете. Полиция задержала подозреваемую в убийстве.

420on.cz 929
Вечером 18 мая полиция нашла мертвого новорожденного ребенка в лесу недалеко от пражской улицы Na Popelce. Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет. Утром 19 мая полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве ребенка.
В Праге нашли мертвого новорожденного в полиэтиленовом пакете. Полиция задержала подозреваемую в убийстве.

На месте происшествия сейчас работают криминальная полиция, специалисты по расследованию убийств и коронер. Вся улица в пражском районе Коширже была закрыта с 20:00.

«Я могу подтвердить, что мы нашли мертвого новорожденного ребенка, сейчас расследование находится в начальной стадии», — сообщила пресс-секретарь полиции.

Утром 19 мая полиция сообщила в Twitter, что задержана мать ребенка. «Следователи уже разыскали женщину, которая должна была родить. Теперь мы будем исследовать, среди прочего, обстоятельства, при которых умер новорожденный мальчик. Это установят судебно-медицинские эксперты. Делом занимаются криминалисты из отдела по расследованию убийств», — сообщили в полиции без дальнейших подробностей.

Источник: novinky.cz

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полиция дети Прага Чехия преступность
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