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В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С

В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С

420on.cz 318
​Движение в Праге 21 и 22 мая будет затруднено из-за отклонения поездов метро на станции Florenc (линия метро C). Из-за ремонта потолков поезда не будут проходить через эту станцию, будет введено альтернативное трамвайное сообщение. Станция метро Florenc на линии B продолжит работу в обычном режиме.
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С

«В выходные на Florenc будут заменены панели над вестибюлем станции метро C, поэтому работа метро невозможна, и мы вводим альтернативный трамвайный транспорт», — сказал вице-мэр Адам Шейнгерр.

В выходные 21 и 22 мая пассажирам придется пользоваться трамваем, который будет курсировать между улицами Оплеталова и Влтавска. Работа метро будет приостановлена ​​из соображений безопасности. Новую трамвайную остановку Hlavní nádraží на улице Оплеталова в среду открыла пражская транспортная компания.

Метро Флоренции не пройдет из соображений безопасности. «Мы будет разбирать железные балки, на которых держится потолочная плита. Каждая из них весит около 28 тонн, поэтому из соображений безопасности поезда не будут здесь проезжать, а все вестибюли станции метро С будут закрыты», — пояснил генеральный директор DPP Петр Витовский.

Еще одно закрытие из-за ремонта запланировано на Florenc в выходные 11 и 12 июня. В этом году таких выходных будет шесть, добавил Витовски. Стоимость реконструкции этой станции метро составляет 1,79 миллиарда крон.

Источник: ceskatelevize.cz

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метро Прага Чехия транспорт
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