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ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина

ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина

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86-летний мужчина выехал на встречку в четверг утром. Через сто метров он столкнулся с другим автомобилем. Он и водитель другой машины получили травмы.
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина

Пенсионер врезался в Mini Cooper, которым управляла 56-летняя женщина.

«Виновник аварии признался следователям полиции, что он ошибся, сворачивая в торговый центр, и выехал на встречную полосу», — сказал представитель полиции Богумил Малашек.

В результате лобового столкновения оба водителя получили травмы, спасатели доставили их в больницу. После аварии была сформирована колонна, в которой, по данным полиции, несколько водителей не пропускали полицейскую машину. Ими будет заниматься полиция.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Автомобили авария Брно Чехия
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