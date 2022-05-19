ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина

Пенсионер врезался в Mini Cooper, которым управляла 56-летняя женщина.
«Виновник аварии признался следователям полиции, что он ошибся, сворачивая в торговый центр, и выехал на встречную полосу», — сказал представитель полиции Богумил Малашек.
В результате лобового столкновения оба водителя получили травмы, спасатели доставили их в больницу. После аварии была сформирована колонна, в которой, по данным полиции, несколько водителей не пропускали полицейскую машину. Ими будет заниматься полиция.
Источник: irozhlas.cz
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