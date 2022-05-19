Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга

Всем четырем орангутангам Пражского зоопарка в четверг вечером удалось сбежать из павильона на несколько десятков минут. Обратно работники зоопарка заманили их бананом.

Орангутангам удалось отсоединить две части сетки из нержавеющей стали наружного ограждения павильона Indonéská džungle.Стены и потолок павильона сделаны из сетки нержавеющей стали. По словам директора зоопарка Павла Бобека, который рассказал об инциденте в Facebook, животным удалось найти место, где отдельные полоски соединены только одним прутом, и они его разъединили. Затем они отправились исследовать окружающую среду.

По словам Бобека, орангутанги какое-то время двигались по тротуару, а затем забрались на крышу. Обратно в павильон работникам зоопарка удалось заманить их бананом.

Первым вернулся самец Паги, за ним взрослая самка Дири и, наконец, самка Мавар и самец Кави, отцом которого является Паги. Орангутанги провели на свободе несколько десятков минут.

Посещение зоопарка в момент побега орангутангов потихоньку подходило к концу. «Коллеги сразу узнали о побеге, поэтому мы закрыли дороги и всю территорию», — сказал Бобек.

В последующие дни зоопарк будет осмотрен на предмет безопасности павильона, а орангутаны останутся в крытой экспозиции.

Пражский зоопарк почти непрерывно занимается разведением орангутангов с 1961 года. Первым орангутангом, родившимся не только в Праге, но и за всю историю чешских зоопарков, стал самец суматранского орангутанга Кама. Это было в 1971 году.