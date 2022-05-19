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Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга

Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга

420on.cz 578
Всем четырем орангутангам Пражского зоопарка в четверг вечером удалось сбежать из павильона на несколько десятков минут. Обратно работники зоопарка заманили их бананом.
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга

Орангутангам удалось отсоединить две части сетки из нержавеющей стали наружного ограждения павильона Indonéská džungle.Стены и потолок павильона сделаны из сетки нержавеющей стали. По словам директора зоопарка Павла Бобека, который рассказал об инциденте в Facebook, животным удалось найти место, где отдельные полоски соединены только одним прутом, и они его разъединили. Затем они отправились исследовать окружающую среду.

По словам Бобека, орангутанги какое-то время двигались по тротуару, а затем забрались на крышу. Обратно в павильон работникам зоопарка удалось заманить их бананом.

Первым вернулся самец Паги, за ним взрослая самка Дири и, наконец, самка Мавар и самец Кави, отцом которого является Паги. Орангутанги провели на свободе несколько десятков минут.

Посещение зоопарка в момент побега орангутангов потихоньку подходило к концу. «Коллеги сразу узнали о побеге, поэтому мы закрыли дороги и всю территорию», — сказал Бобек.

В последующие дни зоопарк будет осмотрен на предмет безопасности павильона, а орангутаны останутся в крытой экспозиции.

Пражский зоопарк почти непрерывно занимается разведением орангутангов с 1961 года. Первым орангутангом, родившимся не только в Праге, но и за всю историю чешских зоопарков, стал самец суматранского орангутанга Кама. Это было в 1971 году.

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Темы
зоопарк Прага животные Чехия
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