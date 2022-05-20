Бывший спиртовой завод на Смихове превратится в жилой комплекс

​Здание бывшего спиртового завода в Праге на Смихове превратится в жилой комплекс. Проект Lihovar Smíchov на месте бывшего Злиховского спиртового завода хочет стать воротами в столицу с юга и будет предлагать 550 квартир, треть из которых будет сдаваться в аренду.

Проект реализует девелоперская компания Trigema. Общая сумма инвестиций составляет около 4 миллиардов крон, завершить строительство планируется в 2026 году.

В здании бывшего спиртового завода будет размещена пятиэтажная галерея чешского скульптора Давида Черного, а доминантой станет здание Chimney Towers – Komín. У домов будут кирпичные фасады, некоторые из которых будут изготовлены на 3D-принтере.

Производство спирта и уксуса на заводе, основанном в 1880 году Самуэлем Фишлем и Адольфом Розенбаумом,прекратилось в 2001 году. С тех пор шли разговоры о перестройке комплекса. В 2015 году компания Goldfin Investments Limited бизнесмена Майкла Барнетта представила проект Zlatý lihovar. Инвестор решил продать проект в 2017 году. Компания Trigema выиграла тендер. Проект был полностью изменен с сохранением первоначальной городской концепции и изменением названия на Lihovar Smíchov. В его разработке также участвует студия Black n-Arch художника Давида Черного.

Источник: stavebni-forum.cz

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