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Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8 в Чехии

Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8 в Чехии

anastasiia_kn 330
Два человека погибли в четверг около полудня в результате аварии на трассе D8. Фургон врезался сзади в грузовик. Один человек получил травму.
Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8 в Чехии

«Во время столкновения грузовика и фургона два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых, к сожалению, скончались на месте. Подробные обстоятельства и причина аварии подлежат дальнейшему расследованию», — заявила пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Незадолго до этого на трассе на 44,5 километре встречного направления произошло ДТП, два человека пострадали. Шоссе было перекрыто в обе стороны. Проезд возобновили около 17:00. В обоих направлениях образовались длинные колонны.

Представитель региональной спасательной службы Прокоп Воленик сообщил, что один пассажир фургона получил несовместимые травмы и скончался на месте, еще один человек скончался после неудачной реанимации. Водитель грузовика был доставлен в больницу Литомержице с легкими травмами, и еще два человека, которые попали в аварию в направлении Усти-над-Лабем.

Два человека также погибли на D1 во вторник. По предварительной информации, грузовик по неизвестным причинам выехал на встечную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями.

В одном из них погибли два человека, еще трое получили ранения. Дорога была перекрыта на несколько часов.

 

Источник:novinky.cz

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Темы
авария Чехия Автомобили
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