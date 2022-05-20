Чешские СМИ: лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука преследует полиция

Лидер популярной российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук привлек внимание полиции после того, как заявил на концерте в Уфе, что «Родина — это не жопа президента, которую нужно целовать».

Он говорил о России и президенте Владимире Путине перед многотысячной толпой на концерте в Уфе в среду. Сразу после выступления к певцу за кулисы подошла полиция и составила протокол о правонарушении.

«Прямо сейчас в Украине убивают людей. Почему? Наши мальчики умирают там. Почему? Какова цель, друзья? Снова умирает российская и украинская молодежь. Старики, женщины, дети гибнут из-за каких-то наполеоновских планов нашего очередного Цезаря», — сказал Шевчук на концерте.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — добавил он. Зал ответил ему аплодисментами. После концерта в Уфе на Юрия Шевчука бы составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако Шевчук отказался давать показания на допросе, сославшись на статью Конституции РФ, дающую право не давать показаний против самого себя, пишет сервер Би-би-си на своем русскоязычном сайте со ссылкой на снимок протокола, появившийся в соцсетях. По данным сервера, предстоит суд в Санкт-Петербурге. Шевчуку грозит штраф на сумму до 50 000 рублей (около 18 900 крон).

С тех пор, как в конце февраля по приказу Путина началось российское вторжение в Украину, российские власти пытаются подавить народное сопротивление войне. Вскоре после начала вторжения Россия приняла закон, запрещающий негативные высказывания в адрес российских военных.

Источник: ceskatelevize.cz