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Из-за грозы был поврежден палаточный городок для украинских беженцев в Праге

Из-за грозы был поврежден палаточный городок для украинских беженцев в Праге

420on.cz 1
Палаточный городок, в котором находится часть беженцев из Украины в пражской Трое, сегодня ночью пострадал от грозы и сильного ветра. Однако ночью пожарным удалось полностью возобновить работу лагеря, сообщил в субботу утром пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.
Из-за грозы был поврежден палаточный городок для украинских беженцев в Праге

Из-за грозы, проливных дождей и сильного ветра пожарные в Праге совершили 75 выездов. Чаще всего это были упавшие деревья и ветки или незакрепленные металлические листы.

В палаточном городке между улицей Повлтавской и городской кольцевой дорогой с минувших выходных власти разместили часть украинцев, ожидающих подтверждения личности. Он рассчитан на 150 человек. Гроза с сильным ветром обрушилась на Чехию в пятницу вечером и повредила несколько палаток и заборов в лагере. Поэтому беженцев перевели в два эвакуационных автобуса.

Несколько отрядов профессиональных и добровольных пожарных вместе с персоналом лагеря немедленно приступили к ликвидации последствий урагана. «В 2:00 работа лагеря была полностью возобновлена и беженцы были размещены в постелях», — сказал Кавка.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы погода пожарники Прага Чехия
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