Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.63
USD
23.32
RUB
0.38
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01n 17 °C
В Праге прошел украинский парад вышиванок

В Праге прошел украинский парад вышиванок

420on.cz 214
Тысячи украинок и украинцев вышли сегодня в Праге на парад вышиванок, который уже несколько лет проходит в чешской столице в третье воскресенье мая.
В Праге прошел украинский парад вышиванок

Длинная колонна вышиванок прошлась по центру чешской столицы до памятника покровителю Чехии — Святому Вацлаву, где участники шествия исполнили чешский и украинский гимны.

Украинцы несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь. Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в Чехии нашли более 300 тысяч украинцев.

В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также призывы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Организатором мероприятия выступило посольство Украины в Чехии. В акции принял участие посол Украины Евгений Перебийнис. 

Источник: facebook.com

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
украинцы Украина демонстрация Прага центр Праги Чехия
Читайте
по теме 
Украинцы покупают в Евросоюзе подержанные автомобили и привозят в Украину. На границах очереди.
22.05.2022 14:06 Экономика
Украинцы покупают в Евросоюзе подержанные автомобили и привозят в Украину. На границах очереди.
1217
«Украинцы получают свои 5000 и через два дня уезжают. Мы должны изменить это», — говорит Куба
22.05.2022 14:01 Политика
«Украинцы получают свои 5000 и через два дня уезжают. Мы должны изменить это», — говорит Куба
1660
«Ей грозило попасть в детдом». Юная певица из Мариуполя нашла новый дом в Пльзеньском крае
22.05.2022 13:53 Общество
«Ей грозило попасть в детдом». Юная певица из Мариуполя нашла новый дом в Пльзеньском крае
662
Дезинформация среди украинцев: «В Чехии меня заставят работать на заводе и я не смогу уехать»
21.05.2022 08:37 Общество
Дезинформация среди украинцев: «В Чехии меня заставят работать на заводе и я не смогу уехать»
2474
Последние новости:
22
мая
Украинцы покупают в Евросоюзе подержанные автомобили и привозят в Украину. На границах очереди.
22.05.2022 14:06 Экономика
Украинцы покупают в Евросоюзе подержанные автомобили и привозят в Украину. На границах очереди.
1217
В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки
22.05.2022 13:25 Экономика
В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки
496
21
мая
В Чехии люди послали более 1 миллиарда крон на покупку оружия для Украины
21.05.2022 20:29 Общество
В Чехии люди послали более 1 миллиарда крон на покупку оружия для Украины
1000
Цены в ресторанах Чехии на 20-40 процентов выше, чем люди готовы платить за еду и напитки
21.05.2022 20:12 Экономика
Цены в ресторанах Чехии на 20-40 процентов выше, чем люди готовы платить за еду и напитки
1966
Из-за грозы был поврежден палаточный городок для украинских беженцев в Праге
21.05.2022 08:38 Общество
Из-за грозы был поврежден палаточный городок для украинских беженцев в Праге
1753
Грозы с проливными дождями ограничили работу пражского аэропорта
21.05.2022 08:09 Общество
Грозы с проливными дождями ограничили работу пражского аэропорта
982
20
мая
Чешские СМИ: лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука преследует полиция
20.05.2022 20:52 Общество
Чешские СМИ: лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука преследует полиция
2241
ВИДЕО: Фейковый газопровод и человек в маске Путина. Активисты осадили отделение Райффайзенбанка в Праге
20.05.2022 14:55 Политика
ВИДЕО: Фейковый газопровод и человек в маске Путина. Активисты осадили отделение Райффайзенбанка в Праге
2832
Брюссельское пророчество чехам: «У вас будет худший кризис в Европе»
20.05.2022 13:46 Экономика
Брюссельское пророчество чехам: «У вас будет худший кризис в Европе»
14637
«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке
20.05.2022 12:47 Политика
«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке
2754


Мобильная версия