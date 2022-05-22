В Праге прошел украинский парад вышиванок

Длинная колонна вышиванок прошлась по центру чешской столицы до памятника покровителю Чехии — Святому Вацлаву, где участники шествия исполнили чешский и украинский гимны.
Украинцы несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь. Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в Чехии нашли более 300 тысяч украинцев.
В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также призывы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
Организатором мероприятия выступило посольство Украины в Чехии. В акции принял участие посол Украины Евгений Перебийнис.
Источник: facebook.com
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