В Праге прошел украинский парад вышиванок

Длинная колонна вышиванок прошлась по центру чешской столицы до памятника покровителю Чехии — Святому Вацлаву, где участники шествия исполнили чешский и украинский гимны.

Украинцы несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь. Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в Чехии нашли более 300 тысяч украинцев.

В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также призывы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Организатором мероприятия выступило посольство Украины в Чехии. В акции принял участие посол Украины Евгений Перебийнис.

Источник: facebook.com

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