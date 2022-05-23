В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым

«На Народни Тржиде в Праге 1 пиротехник осматривает чемодан», — сообщили полицейские в Twitter сегодня в половине одиннадцатого. Движение на месте было ограничено. На участке Лазарска - Народни дивадло и Уезд движение было прервано в обоих направлениях. Вмешательство пиротехников длилось менее получаса.
«Ограничения сняты, чемодан пуст, и движение возвращается в нормальное русло», — сообщила полиция в Twitter около одиннадцати часов.
Источник: prazska.drbna.cz
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