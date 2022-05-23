В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым

Сегодня около половины одиннадцатого утра пражские полицейские перекрыли проезд возле трамвайной остановки Národní třída, где обнаружили оставленный багаж. Движение было остановлено примерно на полчаса, некоторые трамвайные маршруты не ходили.

«На Народни Тржиде в Праге 1 пиротехник осматривает чемодан», — сообщили полицейские в Twitter сегодня в половине одиннадцатого. Движение на месте было ограничено. На участке Лазарска - Народни дивадло и Уезд движение было прервано в обоих направлениях. Вмешательство пиротехников длилось менее получаса.

«Ограничения сняты, чемодан пуст, и движение возвращается в нормальное русло», — сообщила полиция в Twitter около одиннадцати часов.

Источник: prazska.drbna.cz

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