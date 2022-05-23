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Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии

Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии

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Пражские полицейские разыскивают 63-летнюю женщину из Болгарии, которая долгое время жила в Праге. С утра субботы Галина Стоева Тодорова не разговаривала ни с друзьями, ни с семьей. По данным полиции, женщина лечится от депрессии и в прошлом предпринимала попытки суицида, поэтому близкие переживают за ее жизнь.
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии

Галина Стоева Тодорова, проживающая в Праге, со вчерашнего утра не выходит на связь ни с семьей, ни с друзьями. «Ее мобильный телефон недоступен, и, поскольку в прошлом она пыталась покончить жизнь самоубийством, есть основания опасаться за ее здоровье. Кроме того, в настоящее время она лечится от депрессии», — заявил представитель полиции Ричард Хрдина в отчете для журналистов.

Женщина имеет постоянное место жительства на Дейвице, но там не бывает, и, согласно последним выводам криминалистов, она находилась на Праге 1, а именно в районе Петрской улицы. Рост разыскиваемой около 170 сантиметров, длинные светлые волосы, которые зачесаны на правую сторону, карие глаза, женщина свободно говорит на болгарском, английском и чешском языках. На ней, вероятно, светло-голубые джинсы, элегантные туфли и синяя или серая текстильная куртка. Часы Cartier. Если вы где-то видели эту женщину, немедленно позноните по номеру 158.

 

Источник: prazska.drbna.cz 

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Темы
преступность полиция Прага Чехия
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