На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары

На этой неделе в нижней части Вацлавской площади начал работать фонтан, который привлекает детей и взрослых в жаркую погоду, а также приносит им долгожданную прохладу.

Подсветку фонтана прошлой осенью взяла на себя компания «Технологии столицы Праги».

«Я рад, что прохожие в восторге. Когда я заехал посмотреть, то увидел, что для людей это целое развлечение», — написал в социальных сетях мэр Праги Зденек Гржиб.

Источник: prazska.drbna.cz

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