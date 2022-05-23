На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары

Подсветку фонтана прошлой осенью взяла на себя компания «Технологии столицы Праги».
«Я рад, что прохожие в восторге. Когда я заехал посмотреть, то увидел, что для людей это целое развлечение», — написал в социальных сетях мэр Праги Зденек Гржиб.
Источник: prazska.drbna.cz
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