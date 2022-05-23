Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.63
USD
23.05
RUB
0.39
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Иностранку, которую разыскивала пражская полиция, нашли мертвой

Иностранку, которую разыскивала пражская полиция, нашли мертвой

420on.cz 225
Пропавшая без вести 63-летняя женщина, которую с воскресенья разыскивала пражская полиция, была найдена мертвой. Вероятно, она покончила жизнь самоубийством.
Иностранку, которую разыскивала пражская полиция, нашли мертвой

Иностранка, проживающая в Чехии, долгое время лечилась от депрессии и в прошлом пыталась свести счеты с жизнью. О результатах поисков вечером 23 мая сообщил пресс-секретарь Ян Данек.

«Женщину нашли, но, к сожалению, без признаков жизни», — сказал представитель полиции. Он добавил, что женщина, по-видимому, покончила жизнь самоубийством.

Пражские полицейские разыскивали 63-летнюю женщину из Болгарии, которая долгое время жила в Праге. С утра субботы Галина Стоева Тодорова не разговаривала ни с друзьями, ни с семьей. По данным полиции, женщина лечилась от депрессии и в прошлом предпринимала попытки суицида. 

Ее не было по месту жительства в пражском районе Дейвице, и ее мобильный телефон был недоступен. Поэтому в поисках приняла участие полиция, которая в воскресенье обратилась за помощью в розыске к общественности. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
Прага полиция самоубийство Чехия
Читайте
по теме 
3 июня поезда RegioJet повезут первых туристов из Праги в Хорватию
23.05.2022 20:24 Экономика
3 июня поезда RegioJet повезут первых туристов из Праги в Хорватию
131
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
23.05.2022 15:52 Общество
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
7006
На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары
23.05.2022 14:52 Общество
На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары
382
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
23.05.2022 13:46 Общество
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
737
Последние новости:
23
мая
3 июня поезда RegioJet повезут первых туристов из Праги в Хорватию
23.05.2022 20:24 Экономика
3 июня поезда RegioJet повезут первых туристов из Праги в Хорватию
131
Жестокое обращение с женщинами в чешских роддомах придали огласке. Давление со стороны медиков и вмешательство без согласия хотят остановить
23.05.2022 17:06 Экономика
Жестокое обращение с женщинами в чешских роддомах придали огласке. Давление со стороны медиков и вмешательство без согласия хотят остановить
1048
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
23.05.2022 15:38 Общество
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
477
На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары
23.05.2022 14:52 Общество
На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары
382
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
23.05.2022 13:46 Общество
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
737
В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым
23.05.2022 13:31 Общество
В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым
364
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году
23.05.2022 12:45 Экономика
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году
519
Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось
23.05.2022 12:28 Общество
Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось
437
Опрос: по мнению 70% чехов, правительство недостаточно помогает им с инфляцией
23.05.2022 12:12 Экономика
Опрос: по мнению 70% чехов, правительство недостаточно помогает им с инфляцией
245
Администрация Праги ищет диктора для объявления остановок в трамваях и автобусах
23.05.2022 12:02 Экономика
Администрация Праги ищет диктора для объявления остановок в трамваях и автобусах
353


Мобильная версия