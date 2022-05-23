Иностранку, которую разыскивала пражская полиция, нашли мертвой

Пропавшая без вести 63-летняя женщина, которую с воскресенья разыскивала пражская полиция, была найдена мертвой. Вероятно, она покончила жизнь самоубийством.

Иностранка, проживающая в Чехии, долгое время лечилась от депрессии и в прошлом пыталась свести счеты с жизнью. О результатах поисков вечером 23 мая сообщил пресс-секретарь Ян Данек.

«Женщину нашли, но, к сожалению, без признаков жизни», — сказал представитель полиции. Он добавил, что женщина, по-видимому, покончила жизнь самоубийством.

Пражские полицейские разыскивали 63-летнюю женщину из Болгарии, которая долгое время жила в Праге. С утра субботы Галина Стоева Тодорова не разговаривала ни с друзьями, ни с семьей. По данным полиции, женщина лечилась от депрессии и в прошлом предпринимала попытки суицида.

Ее не было по месту жительства в пражском районе Дейвице, и ее мобильный телефон был недоступен. Поэтому в поисках приняла участие полиция, которая в воскресенье обратилась за помощью в розыске к общественности.

Источник: novinky.cz

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