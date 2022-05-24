В Праге начата реконструкция перекрестков на Петршинах и на Ветрнику. Движение ограничено до четверга

Из соображений безопасности на оживленный перекресток поставят новый светофор. Прилегающие тротуары — новое асфальтовое покрытие и в целом его границы будут смещены, включая пешеходные переходы.
«Ремонтные работы на перекрестке планировались еще в 2015 году в связи с реконструкцией трамвайной линии. С тех пор Прага 6 неоднократно напоминала об этом. Я рад, что нам это, наконец, удалось начать после ряда неотложных дел», — сказал в пресс-релизе Иржи Лала, заместитель мэра Праги 6. Реконструкцию планируют проводить в семь этапов, с сегодняшнего дня по четверг перекресток полностью перекрыт из-за работ на его южной части. Следующий раз перекроют с 1 по 11 июля. При этом движение будет в той или иной степени ограничено до конца августа.
Источник: prazska.drbna.cz
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