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Фанаты Rammstein в Праге вытоптали поле сахарной свеклы

Фанаты Rammstein в Праге вытоптали поле сахарной свеклы

420on.cz 232
​Недавний концерт Rammstein в Праге определенно стал событием для поклонников этого музыкального коллектива, но не для сельскохозяйственной компании «VIN Agro». Поле рядом с аэропортом в Летнянах, где 15 и 16 мая проходили концерты Rammstein, было заполнено возбужденными фанатами, которые не имели билетов на концерт и своими действиями повредили урожай сахарной свеклы.
Фанаты Rammstein в Праге вытоптали поле сахарной свеклы

Поклонники без билетов слушали концерт Rammstein с соседнего поля. На нем они уничтожили урожай сахарной свеклы.

Об этом сообщила Аграрная палата в Facebook. «Фанаты уничтожили  посеянную на поле сахарную свеклу. Я оцениваю ущерб в сто-двести тысяч крон. Мы не можем требовать компенсацию, потому что не знаем, кому предъявить претензии», — заявил вчера генеральный директор VIN Agro Петр Ржебичек.

По его словам, организатор не несет за это ответственности. «Мы связывались с организаторами перед концертом, чтобы придумать совместную процедуру, но ответа не получили», — добавил он.

Компания также обращалась в полицию, но они должны были выехать на место и записать ущерб, причиненный каждым из участников концерта, например, за одно вытоптанное растение, стоимость которог можно оценить только после продажи.

«Это нереально, а индивидуальный ущерб был бы слишком мал. По нашему мнению, возможность отправить охранников на поле перед концертом только усугубило бы возможный конфликт», — говорится в сообщении VIN Agro в Facebook.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция концерт Прага Чехия Сельское хозяйство ЧР
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