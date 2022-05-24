Фанаты Rammstein в Праге вытоптали поле сахарной свеклы

Поклонники без билетов слушали концерт Rammstein с соседнего поля. На нем они уничтожили урожай сахарной свеклы.
Об этом сообщила Аграрная палата в Facebook. «Фанаты уничтожили посеянную на поле сахарную свеклу. Я оцениваю ущерб в сто-двести тысяч крон. Мы не можем требовать компенсацию, потому что не знаем, кому предъявить претензии», — заявил вчера генеральный директор VIN Agro Петр Ржебичек.
По его словам, организатор не несет за это ответственности. «Мы связывались с организаторами перед концертом, чтобы придумать совместную процедуру, но ответа не получили», — добавил он.
Компания также обращалась в полицию, но они должны были выехать на место и записать ущерб, причиненный каждым из участников концерта, например, за одно вытоптанное растение, стоимость которог можно оценить только после продажи.
«Это нереально, а индивидуальный ущерб был бы слишком мал. По нашему мнению, возможность отправить охранников на поле перед концертом только усугубило бы возможный конфликт», — говорится в сообщении VIN Agro в Facebook.
Источник: novinky.cz
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