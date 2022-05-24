Случилось то, чего опасались: В Чехии обнаружен первый больной обезьяньей оспой

Как подтвердил глава общества инфектологов Павел Длоухы, в Чехии уже есть подтвержденный случай обезьяньей оспы.

«Я могу подтвердить, что первый случай обезьяньей оспы обнаружен в Чешской Республике», — сказал Павел Длоухи, председатель Общества инфекционной медицины Чешского медицинского общества Яна Евангелиста Пуркине. По его словам, заражение подтверждено Государственным институтом общественного здоровья, и пациент находится в Центральном военном госпитале в Праге.

Обезьянья оспа — редкое вирусное заболевание, сходное с оспой у людей, но обычно имеющее более легкие проявления. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил сегодня, что риск широкого распространения инфекции среди населения «очень слабый», но «повышенный» у людей с большим количеством половых партнеров.

Говорят также, что любой человек может заразиться при тесном контакте с больным человеком, через его одежду или постельное белье.

Детали еще выясняют.

Источник: seznamzpravy.cz

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