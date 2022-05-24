Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.68
USD
23.06
RUB
0.4
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
10d 20 °C
Случилось то, чего опасались: В Чехии обнаружен первый больной обезьяньей оспой

Случилось то, чего опасались: В Чехии обнаружен первый больной обезьяньей оспой

anastasiia_kn 280
Как подтвердил глава общества инфектологов Павел Длоухы, в Чехии уже есть подтвержденный случай обезьяньей оспы.
Случилось то, чего опасались: В Чехии обнаружен первый больной обезьяньей оспой

«Я могу подтвердить, что первый случай обезьяньей оспы обнаружен в Чешской Республике», — сказал Павел Длоухи, председатель Общества инфекционной медицины Чешского медицинского общества Яна Евангелиста Пуркине. По его словам, заражение подтверждено Государственным институтом общественного здоровья, и пациент находится в Центральном военном госпитале в Праге. 

Обезьянья оспа — редкое вирусное заболевание, сходное с оспой у людей, но обычно имеющее более легкие проявления. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил сегодня, что риск широкого распространения инфекции среди населения «очень слабый», но «повышенный» у людей с большим количеством половых партнеров.

Говорят также, что любой человек может заразиться при тесном контакте с больным человеком, через его одежду или постельное белье.

Детали еще выясняют.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
Болезни Чехия Прага
Читайте
по теме 
Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось
23.05.2022 12:28 Общество
Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось
779
Сезон клещей в Чехии «открыт»: остерегаться следует с мая по июль
13.05.2022 16:57 Общество
Сезон клещей в Чехии «открыт»: остерегаться следует с мая по июль
10212
В Чехии обнаружена дифтерия
12.05.2022 12:51 Общество
В Чехии обнаружена дифтерия
2551
Типы медицинской помощи в Чехии: как все устроено?
10.05.2022 17:57 Общество
Типы медицинской помощи в Чехии: как все устроено?
28803
Последние новости:
24
мая
Ассоциация CZ.NIC с 25 мая прекратит блокировать сайты с дезинформацией в Чехии
24.05.2022 13:48 Общество
Ассоциация CZ.NIC с 25 мая прекратит блокировать сайты с дезинформацией в Чехии
100
Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами
24.05.2022 13:27 Общество
Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами
182
Фанаты Rammstein в Праге вытоптали поле сахарной свеклы
24.05.2022 13:04 Общество
Фанаты Rammstein в Праге вытоптали поле сахарной свеклы
232
«Давайте не будем выдавать помощь беженцам там, где их слишком много», предлагает мэр Праги
24.05.2022 12:27 Экономика
«Давайте не будем выдавать помощь беженцам там, где их слишком много», предлагает мэр Праги
479
В Праге начата реконструкция перекрестков на Петршинах и на Ветрнику. Движение ограничено до четверга
24.05.2022 11:47 Общество
В Праге начата реконструкция перекрестков на Петршинах и на Ветрнику. Движение ограничено до четверга
152
Педагог Масарикова университета в Чехии уволен за сескуальные домагательства по отношению к студентке
24.05.2022 11:16 Общество
Педагог Масарикова университета в Чехии уволен за сескуальные домагательства по отношению к студентке
347
Помощь 5000 чешских крон для родителей детей, которым 1 августа еще не исполнится 18 лет
24.05.2022 10:58 Экономика
Помощь 5000 чешских крон для родителей детей, которым 1 августа еще не исполнится 18 лет
828
Русской недвижимостью в Чехии будет заниматься специальная рабочая группа
24.05.2022 10:24 Политика
Русской недвижимостью в Чехии будет заниматься специальная рабочая группа
608
В первом квартале 2022 года квартиры в Чехии подорожали на 20,6 процентов, земельные участки — на 23 процента
24.05.2022 10:16 Экономика
В первом квартале 2022 года квартиры в Чехии подорожали на 20,6 процентов, земельные участки — на 23 процента
380
На месте бывшей тюрьмы в Младе Болеславе, где «сидели» Том Круз и Иван Троян, построят жилой комплекс
24.05.2022 09:31 Общество
На месте бывшей тюрьмы в Младе Болеславе, где «сидели» Том Круз и Иван Троян, построят жилой комплекс
331


Мобильная версия