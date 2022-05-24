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Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах

Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах

420on.cz 243
Прага сталкивается с большим наплывом беженцев из Украины и нехваткой мест. Поэтому с 31 мая в пражском районе Малешице будет построен еще один палаточный городок. Он будет рассчитан на 150 человек.
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах

«Это будет сделано для людей, которые не имеют права на временную защиту или какие-либо льготы, но это беженцы, которые обычно остаются на Центральном вокзале. Мы обеспечим их жильем и основным питанием», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан на пресс-конференции во вторник.

С беженцами в Малешице будет работать некоммерческая организация.

«Сотрудники некоммерческой организации будут объяснять беженцам, что их ждет, если они останутся в Чехии. Им сообщат, что есть возможность бесплатно на поезде Чешских железных дорог вернуться в Венгрию и проинформируют о других возможностях», — добавил австриец.

Палаточный городок, который сейчас работает в Трое, был построен в середине мая и предназначен в основном для беженцев, которые до этого останавливались на Центральном вокзале Праги, особенно для цыганских семей, бежавших из Украины. Эти люди часто имеют два паспорта — украинский и венгерский.

Беженцы должны оставаться в палаточном городе до принятия решения о том, имеют ли они право на получение визы временной защиты в Чешской Республике. Вместимость городка составляет 150 коек, почти все они заполнены.

Источник: seznamzpravy.cz

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беженцы Украина Венгрия Чехия Прага
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