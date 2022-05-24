Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах

«Это будет сделано для людей, которые не имеют права на временную защиту или какие-либо льготы, но это беженцы, которые обычно остаются на Центральном вокзале. Мы обеспечим их жильем и основным питанием», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан на пресс-конференции во вторник.
С беженцами в Малешице будет работать некоммерческая организация.
«Сотрудники некоммерческой организации будут объяснять беженцам, что их ждет, если они останутся в Чехии. Им сообщат, что есть возможность бесплатно на поезде Чешских железных дорог вернуться в Венгрию и проинформируют о других возможностях», — добавил австриец.
Палаточный городок, который сейчас работает в Трое, был построен в середине мая и предназначен в основном для беженцев, которые до этого останавливались на Центральном вокзале Праги, особенно для цыганских семей, бежавших из Украины. Эти люди часто имеют два паспорта — украинский и венгерский.
Беженцы должны оставаться в палаточном городе до принятия решения о том, имеют ли они право на получение визы временной защиты в Чешской Республике. Вместимость городка составляет 150 коек, почти все они заполнены.
Источник: seznamzpravy.cz
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