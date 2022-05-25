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Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию

Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию

420on.cz 470
​Яромир Ягр попал в ДТП в среду на улице Пльзеньска в Праге — на своем электромобиле Kia легендарный чешский хоккеист столкнулся с трамваем. Ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняет полиция.
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию

Авария произошла у больницы Мотол утром 25 мая. Электромобиль Kia с логотипом Rytíři Kladno (хоккейный клуб, основная часть которого с 2011 года принадлежит Ягру) столкнулся с трамваем. 

На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Яромиру Ягр была оказана медицинская помощь, еще один человек был легко ранен. 

«После аварии пострадавший мужчина подписал документ об уходе из больницы, заявив, что ему не нужно стационарное лечение», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.

Трамваи не ходили около 15 минут из-за аварии.

Источник: novinky.cz

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Темы
хоккей Чехия авария дтп Прага
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