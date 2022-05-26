Пражский планетарий отправил в космос собственный спутник

​На этой неделе Planetum — платформа, объединяющая пражские обсерватории и планетарии — запустила на орбиту свой первый спутник под названием Planetum-1. Он будет использоваться в первую очередь в образовательных целях для детей, которые с его помощью смогут самостоятельно сфотографировать Землю или связаться со спутником через самодельную антенну.

О запуске одиннадцатого чешского спутника было объявлено на прошлогоднем фестивале космической деятельности Czech Space Week. Центр управления в Пражском Планетарии будет предназначен для школьных экскурсий и мастер-классов, в ходе которых старшеклассники, а также учащиеся последних классов начальной школы познакомятся с отдельными отраслями космической отрасли.

«Это первый в своем роде спутник, к которому будут иметь доступ школьники всех возрастов», — сказал директор Planet Якуб Розегнал на пресс-конференции. Размеры спутника составляют 10 х 10 х 10 сантиметров.

Школьники смогут общаться напрямую со спутником и получать данные о ходе полета или делать снимки с орбиты. Студентам университетов будет предоставлено место для совместной работы над бакалаврскими или магистерскими диссертациями.

«На нем будет навигационная система, которой никогда не было на таком маленьком спутнике», — говорит Ян Спратек, специалист Planetum. Спутник будет иметь активную систему ориентации, которая позволит поворачивать его и устанавливать камеру с точностью более 1,5 градусов. Для достижения такого уровня точности необходимо было сотрудничать с Научно-испытательным авиационным институтом, у которого уже есть серия спутников VZLUSat.

На борту также будет несколько камер, так что желающие смогут забрать домой свою собственную фотографию Земли с этого спутника. «На мастер-классах наши дети смогут сделать антенну, благодаря которой они смогут общаться со спутником из дома», — продолжает Спратек.

Вместе со спутником в космос отправили уменьшенную стеклянную копию фигурки Гурвинека. Фигурка помещена в небольшой куб, наполненный датчиками и научными приборами. Таким образом, традиционная сказочная кукла становится «космонавтом», как это, например, уже удалось знаменитому чешскому Кроту.

Спутник Planetum1 будет перемещаться примерно на 550 километров над поверхностью Земли и совершать оборот вокруг нее за 95 минут.

Источник: cc.cz