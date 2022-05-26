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В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон

В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон

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Буквально через несколько дней перед энтузиастами откроются ворота автомобильного фестиваля Legendy с главной темой «Итальянская страсть». На выставке будут представлены автомобили стоимостью в сотни миллионов.
В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон

Автомобильный фестиваль Legendy возвращается после вынужденного двухлетнего перерыва и откроет свои двери на Выставочном комплексе в пражских Голешовицах 28 и 29 мая. В этом году фестивалю исполняется восемь лет. Из-за пандемии covid-19 и правительственных ограничений компания распустила организационную команду, свела операции к минимуму и избежала больших финансовых потерь, но сейчас мероприятие возрождается.

Входной билет для взрослых стоит 599 крон, льготный билет для студентов от 18 лет, пенсионеров от 65 лет и инвалидов стоит 399 крон. Детям и подросткам до 18 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

В этом году фестиваль Legendy 2022 возвращается к первоначальной основной теме «Итальянская страсть» и знакомит посетителей с самой известной, интересной и красивой Италией. На нем будет представлено большое шоу автомобилей Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo и Lancia, а самыми известными представленными итальянскими автомобилями будут Ferrari LaFerrari, Ferrari Monza SP2, Maserati MC12 или Alfa Romeo Giulia GTAm.

В сотрудничестве с Scuderia Praha, чешским представительством марки Ferrari, посетителей также ждет павильон Ferrari, где будет представлено до 20 спортивных автомобилей от исторических до ультрасовременных. Самых преданных поклонников знаменитого завода в Маранелло также порадует наличие монопоста Ferrari для Формулы 1 на стенде Shell, где они смогут посмотреть прямую трансляцию с Гран-при Монако этого года.

С помощью фан-клубов владельцев Legends в этом году традиционно покажут более тысячи автомобилей, при этом помимо известных автомобилей из прошлого будут представлены и горячие новинки. Mercedes-Benz готовит чешскую премьеру нового Mercedes-AMG SL, Subaru представит новейшие и самые известные модели, а бренды Škoda и Hyundai, которые предложат тест-драйвы любопытным клиентам.

Авторизованный дилер Ford AMB в Праге представит актуальные европейские и американские модели, в том числе модифицированные мустанги Shelby, а Imofa представит большой показ автомобилей Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Abarth. Значимыми новинками этого года станут автодома и караваны, электромобили и мотоциклы, а также приедут самые большие звезды чешского автоспорта и профессиональная команда Buggyra Racing.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Автомобили выставка Прага Чехия
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