Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног

«Мужчина в возрасте около 35 лет получил тяжелые травмы головы и нижних конечностей», — сообщили спасатели в Twitter. Пострадавшего пришлось спасать — его ввели в искусственный сон и доставили в больницу. Несчастный случай произошел около половины шестого. Проезд метро на линии «С» полностью восстановился после семи.
Источник: prazska.drbna.cz
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