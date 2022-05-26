Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног

Вчера работа метро в центре Праги была прервана примерно на полтора часа из-за падения мужчины под поезд на станции Вышеград. Из-за аварии Метро на линии C не курсировало между станциями Pražského povstání и Florenc. Было введено альтернативное автобусное сообщение. Мужчина получил травмы, после события он был в сознании, сообщила пресс-секретарь пражской службы скорой помощи Яна Поштова. На место также прибыли пожарные.

«Мужчина в возрасте около 35 лет получил тяжелые травмы головы и нижних конечностей», — сообщили спасатели в Twitter. Пострадавшего пришлось спасать — его ввели в искусственный сон и доставили в больницу. Несчастный случай произошел около половины шестого. Проезд метро на линии «С» полностью восстановился после семи.



Источник: prazska.drbna.cz

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