Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.69
USD
23.1
RUB
0.38
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног

Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног

anastasiia_kn 290
Вчера работа метро в центре Праги была прервана примерно на полтора часа из-за падения мужчины под поезд на станции Вышеград. Из-за аварии Метро на линии C не курсировало между станциями Pražského povstání и Florenc. Было введено альтернативное автобусное сообщение. Мужчина получил травмы, после события он был в сознании, сообщила пресс-секретарь пражской службы скорой помощи Яна Поштова. На место также прибыли пожарные.
Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног

«Мужчина в возрасте около 35 лет получил тяжелые травмы головы и нижних конечностей», — сообщили спасатели в Twitter. Пострадавшего пришлось спасать — его ввели в искусственный сон и доставили в больницу. Несчастный случай произошел около половины шестого. Проезд метро на линии «С» полностью восстановился после семи.
 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
метро Прага авария Чехия
Читайте
по теме 
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
26.05.2022 14:22 Общество
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
1
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С
19.05.2022 13:13 Общество
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С
2979
Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая
23.04.2022 07:34 Пресс-релизы
Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая
2909
Сегодня в Праге началось строительство метро D. На это уйдет семь с половиной лет
21.04.2022 17:32 Экономика
Сегодня в Праге началось строительство метро D. На это уйдет семь с половиной лет
3849
Последние новости:
26
мая
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
26.05.2022 14:22 Общество
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
1
Чехия поддерживает вступление Молдовы в ЕС — ответ ожидают в июне
26.05.2022 13:56 Политика
Чехия поддерживает вступление Молдовы в ЕС — ответ ожидают в июне
68
В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять
26.05.2022 13:39 Общество
В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять
187
Площадь Победы (Vítězné náměstí) в Праге изменит свой облик
26.05.2022 13:20 Экономика
Площадь Победы (Vítězné náměstí) в Праге изменит свой облик
159
Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям
26.05.2022 10:30 Экономика
Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям
1597
В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон
26.05.2022 10:11 Общество
В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон
823
Пражский планетарий отправил в космос собственный спутник
26.05.2022 09:41 Общество
Пражский планетарий отправил в космос собственный спутник
245
Администрация Праги построит жилье для одиноких женщин и пожилых людей в Nové Dvory
26.05.2022 08:35 Экономика
Администрация Праги построит жилье для одиноких женщин и пожилых людей в Nové Dvory
520
25
мая
Правительство отложило принятие закона о помощи в размере 5000 крон на ребенка
25.05.2022 18:23 Экономика
Правительство отложило принятие закона о помощи в размере 5000 крон на ребенка
1722
Украинские беженцы массово возвращаются домой
25.05.2022 17:21 Общество
Украинские беженцы массово возвращаются домой
3201


Мобильная версия