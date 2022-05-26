В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять

Два новых случая подтвердились у пациентов из Центрального военного госпиталя, еще один заболевший — из Буловки. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь SZÚ Штепанка Чехова. По ее словам, сейчас у SZÚ нет информации о поступлении дополнительных образцов на экспертизу. Областная санитарно-гигиеническая станция занимается теми, кто контактировал с «позитивными» пациентами.
Оспа обезьян недавно распространилась из Африки в другие страны. В Чехии первый случай был подтвержден во вторник, по данным SZÚ, зараженный человек находился в начале мая на музыкальном фестивале в Антверпене, Бельгия.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день