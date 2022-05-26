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В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять

В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять

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Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ) подтвердил еще три случая оспы в Чешской Республике, всего теперь их пять.
В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять

Два новых случая подтвердились у пациентов из Центрального военного госпиталя, еще один заболевший — из Буловки. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь SZÚ Штепанка Чехова. По ее словам, сейчас у SZÚ нет информации о поступлении дополнительных образцов на экспертизу. Областная санитарно-гигиеническая станция занимается теми, кто контактировал с «позитивными» пациентами. 

Оспа обезьян недавно распространилась из Африки в другие страны. В Чехии первый случай был подтвержден во вторник, по данным SZÚ, зараженный человек находился в начале мая на музыкальном фестивале в Антверпене, Бельгия.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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