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Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было

Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было

anastasiia_kn 213
Пражское метро в настоящее время обслуживает в среднем около миллиона пассажиров в день, что примерно на 150 000 человек меньше, чем до пандемии COVID-19. Наземным транспортом пользуется примерно на 9% меньше пассажиров, чем обычно. Это следует из презентации организации Ropid. Наибольшее снижение количества пассажиров общественного транспорта произошло в начале пандемии в марте 2020 года, когда оно составляло до 80%. В этом году количество постоянно увеличивается, но пока не достигло своего первоначального уровня.
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было

«Показатели колеблются около цифры миллиона пассажиров в день, был даже один день, когда было миллион и 50 000 тысяч пассажиров», — сказал заместитель директора Ropid Мартин Шубрт. Наибольшее снижение по сравнению с периодом до пандемии приходится на утренний час пик, когда оно составляет от 15 до 20%. Около полудня спад около 10%, а во второй половине дня от 10 до 15%-

Наземным транспортом тоже теперь пользуется меньше людей: примерно на 9% меньше пассажиров, путешествующих на трамваях и автобусах, по сравнению с 2019 годом. Это показал проверочный опрос, который, как и в 2019 году, проходил на автобусной остановке Pod Táborem. Из-за пандемии общественный транспорт был ограничен в прошлом и позапрошлом годах. Самый большой спад произошел во время первой волны пандемии с 11 марта по 26 мая 2020 года, когда количество пассажиров уменьшилось по сравнению с обычной ситуацией. Для метро середине марта эта цифра упала с более чем 1,15 млн в день до 200 000 человек. Количество пассажиров впоследствии увеличивалось и уменьшалось в соответствии с волнами пандемии.

Источник: ceskenoviny.cz

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