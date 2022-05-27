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Посреди тротуара на Петршине прохожие обнаружили тело мужчины

Посреди тротуара на Петршине прохожие обнаружили тело мужчины

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Сегодня утром прохожие обнаружили на тротуаре Петршинского холма мертвого мужчину. С утра на месте работают сотрудники полиции. «Погибшему мужчине около пятидесяти лет», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.
Посреди тротуара на Петршине прохожие обнаружили тело мужчины

«В данный момент мы обнаружили человека без признаков жизни на Петршине», — сказала Сиржиштёва. Пока неясно, виноват ли кто-то в смерти найденного человека или он погиб без чьего-либо вмешательства. «По данному делу назначено провести судебное вскрытие», — заявила сегодня пресс-секретарь в одиннадцать часов .
 

Источник: prazska.drbna.cz

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