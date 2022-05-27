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Застали врасплох: Прага 10 не была готова к лагерю беженцев в Малешицах

Застали врасплох: Прага 10 не была готова к лагерю беженцев в Малешицах

anastasiia_kn 630
Решение построить новый палаточный городок для украинских беженцев, который к концу мая должен вырасти в пражских Малешицах, удивило главу Праги 10 Ренату Хмелову. Она утверждает, что муниципалитет почти не советовался с ней по поводу выбора места, хотя оно находится на территории Чешской почты.
Застали врасплох: Прага 10 не была готова к лагерю беженцев в Малешицах

«Муниципальный чиновник обратился к нашему чиновнику с просьбой о помощи с вырубкой зелени на месте, где будет основан городок. Это передал мне наш сотрудник. Я немедленно связалась с мэром Зденеком Гржибом (Пираты), и мне сказали, что никакой помощи им не требуется», — сказала Хмелова.

Мэр Праги 10 считает необходимым, чтобы район города был лучше информирован о таких важных вопросах.

Однако представитель магистрата Вит Хофман отверг обвинения:

«Отдел безопасности пражской мэрии прямо сообщил об этом намерении по телефону во вторник утром, после утренней проверки теоретической осуществимости на месте. Мэр также позвонил Хмеловой во вторник утром, то есть перед пресс-конференцией министра внутренних дел Ракушана», — сказал Хофман.

Однако, по словам Хмеловой, коммуникация на уровне города и городского округа не удалась. «Все решалось без нас», — сказала она. Она добавила, что ей нужно было самой отыскивать точное местонахождение для городка.

Палаточный городок будет создан на территории Чешской почты на вблизи улиц Чернокостелецкой и Сазечской возле станции метро Depo Hostivař. Это подтвердила Клара Длубалова, пресс-секретарь Министерства внутренних дел. В нем могут разместиться 150 человек без права временной защиты, например, украинские цыгане с венгерским гражданством.

«Почта там сейчас все подготавливает, траву косит и так далее. Когда земля будет готова, пожарные начнут устанавливать палатки. Точную дату пока нельзя назвать», — сказала Длубалова, добавив, что принцип городка будет таким же, как и в пражской Трое.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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