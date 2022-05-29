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В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав

В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав

420on.cz 492
В автомобиле Volkswagen Transporter, который перевернулся на шоссе, ехали пять несовершеннолетних. Один из них скончался, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. За рулем был 17-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения.
В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав

В ночь на субботу на шоссе № 3/3227 в поселке Кладрубы-над-Лабем разбился Volkswagen Transporter. Автомобиль ехал из деревни Ржечаны в сторону Кладруб. Повернув налево, автомобиль съехал с дороги, врезался в два дерева и перевернулся на бок. В машине находились пять человек, все несовершеннолетние.

У 17-летнего водителя не было водительских прав, и он был доставлен самолетом с тяжелыми травмами в университетскую больницу в Градце Кралове. Дыхательный тест ему провести не удалось, поэтому будет взят биологический материал для выявления возможного наличия алкоголя в крови. Вместе с ним в автомобиле ехали еще четыре пассажира. Мальчики 14 и 16 лет, а также 16-летняя девушка были доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Личность последнего члена экипажа, который скончался от полученных травм на месте, пока установить не удалось.

По информации из баз данных полиция установила, что транспортное средство было временно выведено из эксплуатации и на нем установлены регистрационные знаки от другого автомобиля. Ущерб оценивается примерно в 160 000 крон. Криминалисты возбудили уголовное дело.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
Чехия дтп полиция Автомобили
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