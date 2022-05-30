Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.7
USD
22.98
RUB
0.35
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
03d 18 °C
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах

Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах

anastasiia_kn 150
Сегодня пражская пожарная команда в Малешицах приступила к строительству палаточного городка для украинских беженцев на территории «Чешской почты» — в особенности для тех, кто находится на главном железнодорожном вокзале. Вместимость городка составит 150 мест, включая столовую и душевые. Об этом сообщили пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка и пресс-секретарь «Чешской почты» Матяш Витик. Сегодня около 10:00 уже были расставлены три палатки — пожарные начали ставить четвертую. В то же время рабочие расчистили часть территории от зарослей. Работа по строительству городка должна занять 12 часов. Пока неясно, когда там поселятся первые беженцы.
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах

Городок строится на участке земли рядом с Ческобродской и Сазечской улицами, а также с железнодорожными путями.

«Земля принадлежит частично «Чешской почте» и частично муниципалитету, имеет площадь 5000 квадратных метров», — говорит Витик. Преимущество в том, что кроме заросших кустарников ничто не мешает строительству городка — сами деревья обещали не трогать. Сотрудник Департамента окружающей среды в Праге 10, а также представитель станции отлова удаление зелени контролируют.

Как и в Трое, в Малешицах будут десять палаток для ночлега, места общего пользования, такие как столовая, душевые и санузлы, а также детский уголок. «План строительства [...] де-факто идентичен Трое, отличается лишь некоторыми деталями», — сказал Кавка. Строительство палаток занимает четыре-пять часов. В последующем необходимо подключить участок к инженерным сетям. «Это должно быть сделано за 12 часов. Здесь это может занять немного больше времени, потому что территория еще не до конца готова», — сказал Кавка.

Прага борется с нехваткой мест для размещения и ведет переговоры с правительством и другими регионами о переселении беженцев в регионы, которые не так загружены. Из-за нехватки мест для размещения и ситуации на главном железнодорожном вокзале в середине мая в Трое был создан палаточный городок.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
беженцы Прага Чехия
Читайте
по теме 
Спустя три месяца войны: Как живут чехи, приютившие беженцев?
29.05.2022 11:03 Политика
Спустя три месяца войны: Как живут чехи, приютившие беженцев?
3761
Застали врасплох: Прага 10 не была готова к лагерю беженцев в Малешицах
27.05.2022 17:00 Общество
Застали врасплох: Прага 10 не была готова к лагерю беженцев в Малешицах
9543
20% беженцев в Чехии не проживают по зарегистрированным адресам
27.05.2022 15:24 Политика
20% беженцев в Чехии не проживают по зарегистрированным адресам
3489
Украинские беженцы массово возвращаются домой
25.05.2022 17:21 Общество
Украинские беженцы массово возвращаются домой
4934
Последние новости:
30
мая
Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось
30.05.2022 14:19 Экономика
Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось
16
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
30.05.2022 13:03 Общество
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
234
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях
30.05.2022 12:24 Общество
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях
425
Полиция задержала мужчину, разославшего 2000 мошеннических смс-сообщений
30.05.2022 12:37 Общество
Полиция задержала мужчину, разославшего 2000 мошеннических смс-сообщений
175
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов
30.05.2022 10:19 Общество
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов
255
Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине
30.05.2022 08:51 Экономика
Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине
345
Пандемия повлияла на психику чешских семей, показал опрос
30.05.2022 08:42 Общество
Пандемия повлияла на психику чешских семей, показал опрос
470
29
мая
Чешский аукционный рекорд: картина Кубишты продана за 123 миллиона крон
29.05.2022 18:51 Культура
Чешский аукционный рекорд: картина Кубишты продана за 123 миллиона крон
1081
RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию
29.05.2022 10:55 Общество
RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию
1760
В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав
29.05.2022 08:59 Общество
В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав
1837


Мобильная версия