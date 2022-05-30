Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах

Сегодня пражская пожарная команда в Малешицах приступила к строительству палаточного городка для украинских беженцев на территории «Чешской почты» — в особенности для тех, кто находится на главном железнодорожном вокзале. Вместимость городка составит 150 мест, включая столовую и душевые. Об этом сообщили пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка и пресс-секретарь «Чешской почты» Матяш Витик. Сегодня около 10:00 уже были расставлены три палатки — пожарные начали ставить четвертую. В то же время рабочие расчистили часть территории от зарослей. Работа по строительству городка должна занять 12 часов. Пока неясно, когда там поселятся первые беженцы.

Городок строится на участке земли рядом с Ческобродской и Сазечской улицами, а также с железнодорожными путями.

«Земля принадлежит частично «Чешской почте» и частично муниципалитету, имеет площадь 5000 квадратных метров», — говорит Витик. Преимущество в том, что кроме заросших кустарников ничто не мешает строительству городка — сами деревья обещали не трогать. Сотрудник Департамента окружающей среды в Праге 10, а также представитель станции отлова удаление зелени контролируют.

Как и в Трое, в Малешицах будут десять палаток для ночлега, места общего пользования, такие как столовая, душевые и санузлы, а также детский уголок. «План строительства [...] де-факто идентичен Трое, отличается лишь некоторыми деталями», — сказал Кавка. Строительство палаток занимает четыре-пять часов. В последующем необходимо подключить участок к инженерным сетям. «Это должно быть сделано за 12 часов. Здесь это может занять немного больше времени, потому что территория еще не до конца готова», — сказал Кавка.

Прага борется с нехваткой мест для размещения и ведет переговоры с правительством и другими регионами о переселении беженцев в регионы, которые не так загружены. Из-за нехватки мест для размещения и ситуации на главном железнодорожном вокзале в середине мая в Трое был создан палаточный городок.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день