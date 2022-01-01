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Памятник Тарасу Шевченко в Праге обложили мешками с песком по примеру украинских памятников

Памятник Тарасу Шевченко в Праге обложили мешками с песком по примеру украинских памятников

Партнер рубрики:
04 июня
09:57
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Акция в поддержку спасения украинского искусства состоялась у памятника Тарасу Шевченко на Смихове в Праге. По примеру памятников в Украине статую обложили мешками с песком. Во время происходящего на месте, в том числе, выступил и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Памятник Тарасу Шевченко в Праге обложили мешками с песком по примеру украинских памятников

«Тарас в Праге в безопасности» 

Мероприятие состоялось в Праге после аналогичного мероприятия в Украине, где люди прикрывали произведения искусства, чтобы их не уничтожила война. Инициаторы мероприятия обращают внимание на необходимость поддержки не только народа Украины, но и украинского культурного наследия. На мероприятии украинский посол поблагодарил организаторов за поддержку украинского искусства и особенно за текущую установку мешков с песком для памятника Тарасу Шевченко, которая, по его словам, поможет пражанам лучше понять атмосферу украинских городов. 

«Тарас в Праге в безопасности», — написал Евгений Перебийнис в своем твиттер-аккаунте после мероприятия. Кроме него на мероприятии также появился Йиржи Черницкий, визуальный и экспериментальный художник и руководитель студии живописи Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге. 

Подобные акции пройдут и в других районах Праги. Целью мероприятия было привлечь внимание к существованию «Музея искусства, находящегося под угрозой», который представляет собой виртуальную галерею, позволяющую финансово поддерживать и сохранять культурное наследие Украины. Нажав на картину, желающие могут пожертвовать определенную сумму и таким образом внести свой вклад в спасение и восстановление украинского искусства. Все вырученные средства пойдут непосредственно на счет Комитета музеев Украины. Посольство Украины, руководство Праги и Министерство культуры планируют организовать подобные инсталляции и в других районах Праги. Эти мероприятия пройдут под эгидой первой леди Украины Елены Зеленской в ​​рамках ее проекта «Почувствуй Украину», который предусматривает вовлечение всех европейских городов в популяризацию культурного наследия Украины.

 

Источник: novinky.cz

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