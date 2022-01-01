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Сенат Чехии практически единогласно одобрил ужесточение правил предоставления поддержки беженцам из Украины

Сенат Чехии практически единогласно одобрил ужесточение правил предоставления поддержки беженцам из Украины

Партнер рубрики:
Kochy
15 июня
12:43
5620
31 мая ​депутаты чешского парламента утвердили поправки в закон Lex Ukrajina. Сегодня Сенат также почти единогласно одобрил изменения, направленные на предотвращение «туризма за пособиями». Теперь проект должен быть подписан президентом. Поправка к закону под названием «lex Ukrajina» предусматривает, что украинские беженцы с бесплатным проживанием, питанием и предметами первой необходимости больше не будут получать гуманитарную помощь в размере 5000 крон. Вдвое — с 360 до 150 дней — сократится срок медицинской страховки для беженцев, оплачиваемой государством, за исключением детей и пожилых людей.

Сенат Чехии практически единогласно одобрил ужесточение правил предоставления поддержки беженцам из Украины

Лица, которые могут получить временную защиту в Чехии

Поправка четко определяет условия для лиц, которые могут получить в Чехии временную защиту, а также прямо отклоняет временную защиту для граждан стран Европейского Союза, в том числе для беженцев, имеющих венгерское гражданство в дополнение к гражданству Украины.

Таким образом правительство Чехии планирует ограничить так называемый «туризм» с целью получения финансовой помощи. Согласно поправке к закону, срок действия временной защиты, которую беженцы получают в Чехии, истекает в тот момент, когда они обращаются за временной или международной защитой в другой стране ЕС или получают ее. 

Ужесточение условий выплаты пособия 

Украинцы, получившие статус временной защиты, имеют право на гуманитарную помощь в размере 5 тысяч крон. Однако не все теперь будут получать деньги автоматически, Бюро труда получит право вызывать беженца лично в отделение, чтобы он подтвердил необходимость такой помощи. Неявка приведёт к тому, что заявка на пособие будет отклонена.

Люди, которые имеют жилье, предоставленное государством, включая бесплатное питание и основные предметы гигиены, право на пособие иметь не будут.

«В то же время мы проверим, действительно ли люди, получающие пособие, находятся на нашей территории», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан. 

Об изменении места жительства беженцы обязаны будут сообщать в течение трех рабочих дней.

Сокращение срока бесплатного медицинского страхования

Срок, на который беженцы из Украины будут застрахованы государством, сократится с 360 до 150 дней. Это компромисс — коалиция изначально предлагала 180 дней. «Это попытка мотивировать беженцев активнее выходить на рынок труда», — пояснил Ракушан.По его словам, 64 тысячи человек, бежавших в Чехию из Украины из-за войны, уже работают в стране.

Изменение условий выплаты пособий людям, приютившим беженцев

Люди, бесплатно предоставляющие свое жилье украинским беженцам, имеют право на выплату пособия от государства для компенсации текущих расходов на содержание недвижимости. Пособие по солидарности сейчас составляет 3 тысячи на человека и максимум 12 тысяч крон в месяц на семью.

Поправка разъясняет ситуацию, когда украинские беженцы оплачивают арендодателям потребление электроэнергии и газа. В этом случае солидарный домашний взнос также выплачивается, а проживание считается бесплатным.

 

Источники: seznamzpravy.czceskenoviny.cz

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