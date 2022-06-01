Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.73
USD
23.07
RUB
0.38
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена

Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена

420on.cz 414
​Пожарные, скорая помощь и полиция в среду утром оказывали медицинскую помощь мужчине на станции пражского метро линии B. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. В связи с инцидентом Пражская транспортная компания (DPP) остановила движение между станциями Florenc и Smíchovské nádraží.
Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена

Мужчина упал под поезд на станции метро Náměstí Republiky в среду около 8:30, сообщили пожарные в Twitter.

Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский уточнил, что пожарные спасли пострадавшего, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи около 9 часов утра. По данным спасателей, это был 36-летний мужчина, который получил в том числе серьезные травмы головы.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. В период спасательной операции было остановлено движение поездов пражского метрополитена между станциями Florenc и Smíchovské nádraží.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
метро Прага полиция спасатели транспорт
Читайте
по теме 
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
26.05.2022 14:22 Общество
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
614
Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног
26.05.2022 12:56 Общество
Мужчина попал под поезд метро в Праге. Он выжил, но получил тяжелые травмы ног
1164
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С
19.05.2022 13:13 Общество
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С
3080
Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая
23.04.2022 07:34 Пресс-релизы
Ночное метро по маршруту «С»: Необычная экскурсия от транспортной компании 7 мая
2939
Последние новости:
01
июня
Как правильно звонить на телефоны экстренной помощи в Чехии? Номера и инструкции
01.06.2022 14:04 Общество
Как правильно звонить на телефоны экстренной помощи в Чехии? Номера и инструкции
1
Мэрия Праги 15 июня закроет центр помощи беженцам в Высочанах
01.06.2022 12:55 Общество
Мэрия Праги 15 июня закроет центр помощи беженцам в Высочанах
187
В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер
01.06.2022 12:51 Общество
В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер
110
Столкнулись пять машин — массовая авария осложнила проезд на дороге D1 по направлению к Праге
01.06.2022 12:28 Общество
Столкнулись пять машин — массовая авария осложнила проезд на дороге D1 по направлению к Праге
142
Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня
01.06.2022 11:58 Общество
Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня
304
У Чехии есть лекарства и вакцины от обезьяньей оспы, чего не было при ковиде
01.06.2022 11:15 Общество
У Чехии есть лекарства и вакцины от обезьяньей оспы, чего не было при ковиде
214
Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки
01.06.2022 11:08 Общество
Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки
203
«Войны в Украине сейчас нет, а искать работу 6 месяцев — это роскошь», — сказал депутат ANO
01.06.2022 10:25 Политика
«Войны в Украине сейчас нет, а искать работу 6 месяцев — это роскошь», — сказал депутат ANO
791
На кинофестивале в Карловых Варах представят семь новых чешских фильмов
01.06.2022 08:43 Культура
На кинофестивале в Карловых Варах представят семь новых чешских фильмов
294
Парламент Чехии изменил условия выплаты пособий беженцам и сократил срок бесплатного медицинского страхования
01.06.2022 08:32 Общество
Парламент Чехии изменил условия выплаты пособий беженцам и сократил срок бесплатного медицинского страхования
1396


Мобильная версия