Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена

​Пожарные, скорая помощь и полиция в среду утром оказывали медицинскую помощь мужчине на станции пражского метро линии B. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. В связи с инцидентом Пражская транспортная компания (DPP) остановила движение между станциями Florenc и Smíchovské nádraží.

Мужчина упал под поезд на станции метро Náměstí Republiky в среду около 8:30, сообщили пожарные в Twitter.

Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский уточнил, что пожарные спасли пострадавшего, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи около 9 часов утра. По данным спасателей, это был 36-летний мужчина, который получил в том числе серьезные травмы головы.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. В период спасательной операции было остановлено движение поездов пражского метрополитена между станциями Florenc и Smíchovské nádraží.

Источник: novinky.cz

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