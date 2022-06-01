Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена

Мужчина упал под поезд на станции метро Náměstí Republiky в среду около 8:30, сообщили пожарные в Twitter.
Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский уточнил, что пожарные спасли пострадавшего, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи около 9 часов утра. По данным спасателей, это был 36-летний мужчина, который получил в том числе серьезные травмы головы.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. В период спасательной операции было остановлено движение поездов пражского метрополитена между станциями Florenc и Smíchovské nádraží.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день