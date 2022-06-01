Столкнулись пять машин — массовая авария осложнила проезд на дороге D1 по направлению к Праге

Проезд по автомагистрали D1 в Прагу в среду утром осложнился из-за массового ДТП возле Модлетице, когда на 11-м километре столкнулись пять легковых автомобилей. Один человек получил легкие травмы. Из соблюдений мер безопасности объезд проходит через правую полосу.

Перед местом аварии образовалась колонна. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. По словам пресс-секретаря полиции Власты Суханковой, возможно, один из водителей не смог вовремя затормозить.

«Одной женщине оказали помощь на месте, в остальном обошлось без травм», — добавила Моника Новакова, пресс-секретарь региональной спасательной службы.





Источник: novinky.cz

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