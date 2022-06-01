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Мэрия Праги 15 июня закроет центр помощи беженцам в Высочанах

Мэрия Праги 15 июня закроет центр помощи беженцам в Высочанах

420on.cz 187
​Мэрия Праги закроет центр помощи украинским беженцам в Высочанах 15 июня. Причина — перенаселенность столицы и отсутствие системы перераспределения беженцев в другие, менее загруженные регионы.
Мэрия Праги 15 июня закроет центр помощи беженцам в Высочанах

Центр будет закрыт на неопределенный срок, пока правительство не введет систему перераспределения беженцев или пока нагрузка не будет сбалансирована между регионами. Об этом заявил мэр Зденек Гржиб после сегодняшнего заседания муниципального кризисного штаба.

«Возможности в Праге уже давно исчерпаны. Единственный инструмент управления, который у нас остался, — это закрыть региональный центр помощи Украине и перенаправить беженцев в другие регионы, где еще есть такие возможности», — сказал Гржиб.

Прага сталкивается с большим наплывом беженцев, которых, по словам мэра, в четыре раза больше, чем в некоторых других регионах. Гржиб обвинил правительство в том, что оно не создало систему перераспределения беженцев. Центр, который обслуживает Прагу и Центральную Богемию, на сегодняшний день обслужил более 90 000 человек. Из-за большого количества беженцев из Украины, в основном цыган, проживающих на главном железнодорожном вокзале Праги, пришлось построить палаточные городки в Трое и Малешицах.

Пражский центр помощи украинским беженцам с 14 апреля 2022 года работает в здании возле станции метро «Высочанская», куда он переехал из Пражского конгресс-центра.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
беженцы Чехия Прага
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