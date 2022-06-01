В Пардубице трехлетний мальчик с младшим братом оказались закрыты в машине. Волей случая рядом проезжала полиция

Женщина попала в беду во вторник днем, когда планировала поехать с детьми на природу и усаживала их в машину.
«Она пристегнула старшего мальчика к сиденью и отошла, чтобы пристегнуть младшего. После того, как она это сделала, двери закрылись. Раздался щелчок, и машина захлопнулась. Конечно, с ключом внутри», — сообщили в среду сотрудники полиции на сайте.
Перед тем как его пристегнули к сиденью, трехлетний мальчик играл с ключом от машины, которую у него получилось запереть. После ключ был уже вне досягаемости, видимо, куда-то выпал. Запасных ключей на месте не оказалось.
В результате сложившихся обстоятельств мимо проезжали сотрудники полиции, попытавшиеся вскрыть автомобиль проволокой. «Но машина не открывалась и температура авто на солнце начала медленно подниматься. Ждать было нечего, и патрульные предпочли обратиться к профессиональным слесарям», — заявили в полиции.
Специалист за несколько минут открыл машину, и полицейские вывели детей на свежий воздух.
Источник: novinky.cz
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