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В Пардубице трехлетний мальчик с младшим братом оказались закрыты в машине. Волей случая рядом проезжала полиция

В Пардубице трехлетний мальчик с младшим братом оказались закрыты в машине. Волей случая рядом проезжала полиция

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Двое братьев (3 и 1,5 года) заперлись в машине, ключей нигде нет, а температура внутри авто поднимается из-за солнцепека. В эту секунду в Пардубице мать детей, старший из которых игрался с ключом и случайно запер машину, испытала отчаяние. Повезло, что мимо проезжал патруль городской полиции, который попытался открыть машину, но в итоге ситуацию спас слесарь-замочник.
В Пардубице трехлетний мальчик с младшим братом оказались закрыты в машине. Волей случая рядом проезжала полиция

Женщина попала в беду во вторник днем, когда планировала поехать с детьми на природу и усаживала их в машину.

«Она пристегнула старшего мальчика к сиденью и отошла, чтобы пристегнуть младшего. После того, как она это сделала, двери закрылись. Раздался щелчок, и машина захлопнулась. Конечно, с ключом внутри», — сообщили в среду сотрудники полиции на сайте.

Перед тем как его пристегнули к сиденью, трехлетний мальчик играл с ключом от машины, которую у него получилось запереть. После ключ был уже вне досягаемости, видимо, куда-то выпал. Запасных ключей на месте не оказалось.

В результате сложившихся обстоятельств мимо проезжали сотрудники полиции, попытавшиеся вскрыть автомобиль проволокой. «Но машина не открывалась и температура авто на солнце начала медленно подниматься. Ждать было нечего, и патрульные предпочли обратиться к профессиональным слесарям», — заявили в полиции.

Специалист за несколько минут открыл машину, и полицейские вывели детей на свежий воздух.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили дети полиция Чехия
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