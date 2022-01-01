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Крупный пожар в пражском центре лечения болезни Альцгеймера: два человека погибли, 55 пострадали

Крупный пожар в пражском центре лечения болезни Альцгеймера: два человека погибли, 55 пострадали

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420on.cz
02 июня
08:37
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​Вечером 1 июня в городе Розтоки у Праги пожарные тушили крупный пожар в здании, где находится центр лечения болезни Альцгеймера. Два человека погибли, еще 55 получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Крупный пожар в пражском центре лечения болезни Альцгеймера: два человека погибли, 55 пострадали

Пожарные эвакуировали из здания десятки людей, закутанных в одеяла, некоторых — с помощью приставных лестниц снаружи дома. Огонь охватил весь верхний этаж здания, языки пламени вырывались из окон.

Пресс-секретарь спасательной службы Моника Новакова сообщила, что в 20:30 из здания эвакуировали 56 клиентов, а сотрудники покинули здание до прибытия пожарной команды. В результате пожара пострадали 54 человека. Ночью при обыске здания пожарные обнаружили два тела и одного человека с тяжелыми ранениями, который на машине скорой помощи был доставлен в районную больницу Кладно.

Два человека находятся в критическом состоянии, двое — с травмами средней степени тяжести, 51 — с легкими травмами. Их доставили в близлежащие больницы.

Пожар продолжался несколько часов. На месте работали два спасательных вертолета и вертолет с тепловизором. В 21:30 был объявлен высший уровень пожарной тревоги, на месте работали почти 100 пожарных. Около четырех утра они справились с огнем, но до сих пор на месте проводятся работы по ликвидации последствий пожара.

Причина пожара пока не установлена. Ущерб оценивается примерно в 70 миллионов крон.

Центр лечения болезни Альцгеймера — это дом престарелых, расположенный на улице Надражни в Розтоках недалеко от Праги.

Источник: novinky.cz

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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

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