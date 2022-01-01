Крупный пожар в пражском центре лечения болезни Альцгеймера: два человека погибли, 55 пострадали

Пожарные эвакуировали из здания десятки людей, закутанных в одеяла, некоторых — с помощью приставных лестниц снаружи дома. Огонь охватил весь верхний этаж здания, языки пламени вырывались из окон.
Пресс-секретарь спасательной службы Моника Новакова сообщила, что в 20:30 из здания эвакуировали 56 клиентов, а сотрудники покинули здание до прибытия пожарной команды. В результате пожара пострадали 54 человека. Ночью при обыске здания пожарные обнаружили два тела и одного человека с тяжелыми ранениями, который на машине скорой помощи был доставлен в районную больницу Кладно.
Два человека находятся в критическом состоянии, двое — с травмами средней степени тяжести, 51 — с легкими травмами. Их доставили в близлежащие больницы.
Пожар продолжался несколько часов. На месте работали два спасательных вертолета и вертолет с тепловизором. В 21:30 был объявлен высший уровень пожарной тревоги, на месте работали почти 100 пожарных. Около четырех утра они справились с огнем, но до сих пор на месте проводятся работы по ликвидации последствий пожара.
Причина пожара пока не установлена. Ущерб оценивается примерно в 70 миллионов крон.
Центр лечения болезни Альцгеймера — это дом престарелых, расположенный на улице Надражни в Розтоках недалеко от Праги.
Источник: novinky.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".