Шестой случай обезьяньей оспы подтверждён в Праге. Иностранец находится в домашней изоляции

«Было начато подробное эпидемиологическое расследование, которое в настоящее время продолжается», — добавил Боублик к новому случаю. При эпидемиологическом расследовании гигиенисты, как и при ковид-19 и других инфекционных заболеваниях, проверяют всех, кто контактировал с зараженным. Оспа обезьян передается через тесный и длительный контакт, например, половой акт.
У шестого пациента развились симптомы оспы, такие как лихорадка, озноб, утомляемость, головная боль и пигментация на некоторых участках тела. Наиболее типичными симптомами являются волдыри на коже, которые появляются через три дня.
По словам пражских гигиенистов, двое из пяти других пациентов недавно отдыхали на Канарских островах, один из которых принял участие в музыкальном фестивале. Двое других случаев приписывают фестивалю в Антверпене, Бельгия, в начале мая. Последний инфицированный находился в Португалии.
Источник: ceskenoviny.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".