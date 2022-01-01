17 июня встретятся мэр Гржиб и премьер-министр Фиала, чтобы обсудить ситуацию с кризисом беженцев

Мэр Праги Зденек Гржиб и премьер-министр Петр Фиала встретятся, чтобы обсудить ситуацию в связи с кризисом беженцев в пятницу, 17 июня. Это будет через два дня после того, как Прага закроет Региональный центр помощи украинским беженцам (KACPU) в Высочанах. Встреча была инициирована мэром Праги, в связи с загруженностью столицы, где места для беженцев закончились, — мэр требует перераспределения беженцев в менее загруженные регионы.

Прага сталкивается с большим наплывом беженцев, которых, по словам мэра, в четыре раза больше, чем в некоторых других регионах. KACPU, который обслуживает Прагу и Центральную Богемию, на сегодняшний день принял более 90 000 человек. Из-за большого количества беженцев из Украины, в основном цыган, проживающих на главном железнодорожном вокзале Праги, пришлось построить палаточные городки в Трое и Малешицах.

«Дата встречи премьер-министром была назначена на 17 июня, то есть через два дня после закрытия Регионального центра помощи беженцам из Украины. Рассчитываю в кратчайшие сроки получить письменное обоснование, почему якобы невозможно использовать механизм ограничения выплаты пособий в перенаселенных регионах», — сказал Гржиб сегодня.

Мэр уже несколько недель критикует правительство за то, что оно не создало систему перераспределения беженцев. Гржиб хотел мотивировать беженцев путем сокращения льгот в Праге. Пока что его просьбу отвергают.

Центр в Высочанах будет закрыт до тех пор, пока муниципалитет не убедится, что ситуация по регионам стабилизировалась и что были приняты достаточные меры мотивации, чтобы заставить беженцев переселиться. Впоследствии его открытие будет снова обсуждаться в кризисном штабе.

Некоторые губернаторы критикуют намерение закрыть KACPU, а председатель Ассоциации регионов Чехии и губернатор Южной Богемии Мартин Куба назвал план незаконным шагом и политическим жестом. Пардубицкий край также хочет закрыть свой центр для беженцев, если это сделает Прага.

Источник: ceskenoviny.cz

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