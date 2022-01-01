Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Объявлен конкурс на новый дизайн территории у Главного железнодорожного вокзала в Праге

Объявлен конкурс на новый дизайн территории у Главного железнодорожного вокзала в Праге

Партнер рубрики:
420on.cz
02 июня
20:39
28
Мэрия Праги, Транспортная компания (DPP) и Железнодорожная администрация (SŽ) объявили конкурс на планируемые изменения прилегающей территории и нового зала Главного железнодорожного вокзала в Праге.

Объявлен конкурс на новый дизайн территории у Главного железнодорожного вокзала в Праге

Конкурс включает в себя три крупных проекта – строительство трамвайной линии и реконструкцию Врхлицких садов, а также реконструкцию нового зала вокзала, которую готовит SŽ. Результаты тендера станут известны примерно в середине следующего года, а строительство может начаться в 2025 или 2026 году. По словам гаранта конкурса, архитектора Якуба Циглера, интерес к проекту уже подтвержден десятками мировых архитектурных мастерских. Движение вокруг вокзала улучшит трамвайная линия, которая пройдет от Виноградской улицы прямо и соединится с существующими путями на улице Бользанова. 

Первоначально город рассматривал возможность движения трамвая по улице Оплеталова, но, по словам заместителя мэра Петра Главачека (TOP 09), были проблемы с ограничениями по шуму. Трамваи раньше ходили вокруг вокзала, но были упразднены в 1978 году.

Источник: stavebni-forum.cz

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
Praha-hlavni-nadrazi-fantova-budova-db-icbus
30 мая
13:03
1106
Общество
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
Untitled_design__2_
20 мая
12:47
3155
Политика
«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке
20220303154303_ukrajina
11 мая
12:39
2960
Общество
В Праге уже нет места для беженцев
Bf6595af15813e18ad0026ae75c72c33_resize_1960_1306_
09 мая
08:21
1711
Общество
Администрация Праги решила убрать информационную стойку для беженцев на автовокзале Флоренц, волонтеры возмущены
Последние новости:
Untitled_design__1_
02 июня
15:29
315
Общество
17 июня встретятся мэр Гржиб и премьер-министр Фиала, чтобы обсудить ситуацию с кризисом беженцев
4
02 июня
14:28
398
Общество
Продаётся трамвай: Необычная распродажа ненужного имущества от Транспортной компании Праги
Untitled_design__3_
02 июня
14:04
304
Общество
Чехи ошибочно думают, что мнения врачей о прививках разделились пополам
Untitled_design__2_
02 июня
13:46
349
Общество
Шестой случай обезьяньей оспы подтверждён в Праге. Иностранец находится в домашней изоляции
Untitled_design__1_
02 июня
13:02
1372
Экономика
Чехия отказала в предоставлении визы защиты 1400 беженцам из Украины
6c4fb38fb8be35038c16337b727e2a60_extract_159_184_1390_781_resize_680_383_
02 июня
12:00
4398
Общество
Где, когда и почем в Чехии можно самим собирать свежую клубнику
Untitled_design__10_
02 июня
11:50
3733
Экономика
Чешские СМИ: Худший кризис из-за войны может наступить уже летом
_ivo_i_n_-produkty
02 июня
10:43
497
Экономика
Магазин в Чехии могут оштрафовать на 50 миллионов крон за хранение некачественного мяса
Tramvaj-praha-top
02 июня
09:51
1043
Общество
Блэкаут в центре Праги: в некоторых районах произошло массовое отключение электроэнергии
408322
02 июня
09:08
518
Экономика
Хорватия с 1 января 2023 года перейдет на евро


Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы