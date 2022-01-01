Объявлен конкурс на новый дизайн территории у Главного железнодорожного вокзала в Праге

Конкурс включает в себя три крупных проекта – строительство трамвайной линии и реконструкцию Врхлицких садов, а также реконструкцию нового зала вокзала, которую готовит SŽ. Результаты тендера станут известны примерно в середине следующего года, а строительство может начаться в 2025 или 2026 году. По словам гаранта конкурса, архитектора Якуба Циглера, интерес к проекту уже подтвержден десятками мировых архитектурных мастерских. Движение вокруг вокзала улучшит трамвайная линия, которая пройдет от Виноградской улицы прямо и соединится с существующими путями на улице Бользанова.
Первоначально город рассматривал возможность движения трамвая по улице Оплеталова, но, по словам заместителя мэра Петра Главачека (TOP 09), были проблемы с ограничениями по шуму. Трамваи раньше ходили вокруг вокзала, но были упразднены в 1978 году.
Источник: stavebni-forum.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".