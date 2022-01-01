ВИДЕО: Громкая музыка, танцы и яркие краски — в Праге проходит фестиваль цыганской культуры

В сегодняшнем параде принимают участие сотни цыган из разных стран Европы. Шествие началось с нижней части Вацлавской площади. Фестиваль продлится до субботы, 4 июня.
Источник: prazska.drbna.cz
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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.
Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".