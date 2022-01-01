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В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий

В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий

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03 июня
13:57
494
Пражская полиция поймала молодого человека, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Девушку, которая была в беспомощном состоянии, он вынес из клуба и попытался раздеть. Это заметил случайный прохожий и позвонил в полицию. Следователи разыскивают еще двух свидетелей, которые видели нападавшего и его жертву.

В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий

Попытка изнасилования произошла 19 марта после одиннадцати часов вечера. Девушка выпила в клубе на площади Республики и потеряла бдительность. 

«Этим воспользовался 18-летний парень, который буквально вынес ее из клуба на руках и положил на землю в ближайшем метро, ​​после чего начал трогать её тело», — заявил журналистам представитель полиции Ричард Хрдина. Затем преступник перенёс девушку подальше, когда его действия заметили две проходившие мимо свидетельницы. Он отнёс её в ближайший парк, где частично уложил в кустах и ​​попытался раздеть ниже пояса. 

«К счастью, мимо проходил случайный свидетель, неравнодушный к судьбе девушки, который тут же позвонил по номеру 158 и обо всем сообщил. Нападавший испугался и скрылся», — добавил Хрдина. Мужчина был заснят на камеру, также у полиции было описание от свидетеля. Нападавшего удалось выследить за два месяца и задержать прямо на улице. 

Мужчину обвиняют в совершении преступления изнасилования, за которое ему грозит до десяти лет лишения свободы. В связи с делом криминалисты разыскивают двух женщин, свидетелей из метро. «Их показания очень важны для судмедэкспертов, поэтому мы просим помощи у широкой общественности. Если вы встретите этих двух девушек, пожалуйста, позвоните по номеру 158», — сказал Хрдина.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

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