В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий

Пражская полиция поймала молодого человека, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Девушку, которая была в беспомощном состоянии, он вынес из клуба и попытался раздеть. Это заметил случайный прохожий и позвонил в полицию. Следователи разыскивают еще двух свидетелей, которые видели нападавшего и его жертву.

Попытка изнасилования произошла 19 марта после одиннадцати часов вечера. Девушка выпила в клубе на площади Республики и потеряла бдительность.

«Этим воспользовался 18-летний парень, который буквально вынес ее из клуба на руках и положил на землю в ближайшем метро, ​​после чего начал трогать её тело», — заявил журналистам представитель полиции Ричард Хрдина. Затем преступник перенёс девушку подальше, когда его действия заметили две проходившие мимо свидетельницы. Он отнёс её в ближайший парк, где частично уложил в кустах и ​​попытался раздеть ниже пояса.

«К счастью, мимо проходил случайный свидетель, неравнодушный к судьбе девушки, который тут же позвонил по номеру 158 и обо всем сообщил. Нападавший испугался и скрылся», — добавил Хрдина. Мужчина был заснят на камеру, также у полиции было описание от свидетеля. Нападавшего удалось выследить за два месяца и задержать прямо на улице.

Мужчину обвиняют в совершении преступления изнасилования, за которое ему грозит до десяти лет лишения свободы. В связи с делом криминалисты разыскивают двух женщин, свидетелей из метро. «Их показания очень важны для судмедэкспертов, поэтому мы просим помощи у широкой общественности. Если вы встретите этих двух девушек, пожалуйста, позвоните по номеру 158», — сказал Хрдина.

Источник: prazska.drbna.cz

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