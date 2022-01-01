Брусчатка в Праге содержала кусочки еврейских надгробий. Их соберут и сделают памятник

Еврейская община Праги на протяжении многих лет обращала внимание общественности на то, из чего состоит брусчатка в нижней части Вацлавской площади.
При реставрации нижней части Вацлавской площади в 2020 году действительно были найдены части высеченных надгробий общим весом в семь тонн. Благодаря меморандуму, подписанному Прагой и Техническим управлением дорог с еврейской общиной, части надгробий вернули еврейской общине, которая не захотела оставлять их где-то на складе, поэтому решила построить памятник «Возвращение камней» авторства Люси и Ярослава Роновых. Общий бюджет мемориала предварительно оценивается в 750 000 крон.
Еврейская община подала заявку на чрезвычайную субсидию от муниципалитета, но получила отказ. Также она обратилась к отдельным спонсорам, а теперь обращается к пражанам, которые на протяжении многих десятилетий бессознательно ходили по надгробиям и теперь имеют возможность символически восстановить свое достоинство. Председатель еврейской общины Праги и организатор кампании Франтишек Баняй планирует собрать 150 000 крон в рамках краудфандинговой кампании.
Источник: novinky.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".