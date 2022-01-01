Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Брусчатка в Праге содержала кусочки еврейских надгробий. Их соберут и сделают памятник

Брусчатка в Праге содержала кусочки еврейских надгробий. Их соберут и сделают памятник

Партнер рубрики:
03 июня
14:57
139
Скульптор Ярослав Рона создаст памятник из разрезанных еврейских надгробий, которые десятилетиями лежали как часть брусчатки на Вацлавской площади в Праге. Еврейская община Праги запускает краудфандинговую кампанию для строительства мемориала — об этом говорится в пресс-релизе Петры Шварц Коутской для еврейской общины.

Брусчатка в Праге содержала кусочки еврейских надгробий. Их соберут и сделают памятник

Еврейская община Праги на протяжении многих лет обращала внимание общественности на то, из чего состоит брусчатка в нижней части Вацлавской площади.

При реставрации нижней части Вацлавской площади в 2020 году действительно были найдены части высеченных надгробий общим весом в семь тонн. Благодаря меморандуму, подписанному Прагой и Техническим управлением дорог с еврейской общиной, части надгробий вернули еврейской общине, которая не захотела оставлять их где-то на складе, поэтому решила построить памятник «Возвращение камней» авторства Люси и Ярослава Роновых.  Общий бюджет мемориала предварительно оценивается в 750 000 крон.

Еврейская община подала заявку на чрезвычайную субсидию от муниципалитета, но получила отказ. Также она обратилась к отдельным спонсорам, а теперь обращается к пражанам, которые на протяжении многих десятилетий бессознательно ходили по надгробиям и теперь имеют возможность символически восстановить свое достоинство. Председатель еврейской общины Праги и организатор кампании Франтишек Баняй планирует собрать 150 000 крон в рамках краудфандинговой кампании.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
Untitled_design__4_
03 июня
13:57
494
Общество
В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий
Untitled_design__3_
03 июня
13:29
155
Общество
ВИДЕО: Громкая музыка, танцы и яркие краски — в Праге проходит фестиваль цыганской культуры
Untitled_design__2_
03 июня
12:33
837
Общество
«Мама хотела внука». Как Прага стала центром торговли новорожденными из Украины
Img_6997
02 июня
20:39
475
Общество
Объявлен конкурс на новый дизайн территории у Главного железнодорожного вокзала в Праге
Последние новости:
Screenshot_3
03 июня
16:09
1
Общество
Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили
Untitled_design
03 июня
15:29
48
Общество
Обновленный интерфейс 420on — оставите свое мнение?
Vrn08048-do-textu
03 июня
14:17
331
Политика
Премьер Чехии: единственное решение конфликта — победа Украины
Untitled_design__4_
03 июня
13:57
494
Общество
В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий
Untitled_design__3_
03 июня
13:29
155
Общество
ВИДЕО: Громкая музыка, танцы и яркие краски — в Праге проходит фестиваль цыганской культуры
Untitled_design__2_
03 июня
12:33
837
Общество
«Мама хотела внука». Как Прага стала центром торговли новорожденными из Украины
E8cbbd3574723a0298de6db8ce825cec
03 июня
12:08
336
Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах в ночь на 4 июня
Hack1
03 июня
11:25
197
Общество
Мошенники в Чехии под видом инвестиций украли у женщины 2 миллиона крон
Untitled_design__1_
03 июня
10:43
298
Экономика
Партия ANO хочет сделать пособие 5000 крон для детей ежемесячным. ODS говорит, что это обанкротит Чехию
Vyhled-z-palicniku-petr-zbranek-576x288
03 июня
09:21
496
Общество
Резкие перепады температур в Чехии оказывают влияние на здоровье людей


Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы