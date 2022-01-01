Работа пражского метро из-за концертов Imagine Dragons будет продлена до 00:30

​В связи с концертами американской группы Imagine Dragons, которые пройдут 5 и 6 июня на территории пражского аэропорта в Летнянах, будет усилена работа общественного транспорта. Работа метро на линии C будет продлена примерно до 00:30, сообщила в воскресенье в Твиттере организация ROPID.

Imagine Dragons распродали билеты на первый концерт за несколько дней, поэтому был добавлен второй концерт в том же месте в понедельник, 6 июня. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят десятки тысяч поклонников группы.

Из-за очень ограниченных возможностей парковки в непосредственной близости от аэропорта организаторы концерта и ROPID рекомендуют, чтобы посетители концертов в основном пользовались общественным транспортом.

По данным ROPID, работа метро в направлении до станции Летняны и обратно будет значительно усилена. Последние поезда метро отправятся из Летнян около 00:30, так что все посетители концерта могут воспользоваться метро, ​​чтобы попасть домой. В связи с концертами автобусные остановки у станции метро Letňany также будут перенесены в течение дня сегодня и в понедельник, согласно плану, который люди могут найти на сайте ROPID.

Источник: novinky.cz