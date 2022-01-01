Работа пражского метро из-за концертов Imagine Dragons будет продлена до 00:30

Imagine Dragons распродали билеты на первый концерт за несколько дней, поэтому был добавлен второй концерт в том же месте в понедельник, 6 июня. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят десятки тысяч поклонников группы.
Из-за очень ограниченных возможностей парковки в непосредственной близости от аэропорта организаторы концерта и ROPID рекомендуют, чтобы посетители концертов в основном пользовались общественным транспортом.
По данным ROPID, работа метро в направлении до станции Летняны и обратно будет значительно усилена. Последние поезда метро отправятся из Летнян около 00:30, так что все посетители концерта могут воспользоваться метро, чтобы попасть домой. В связи с концертами автобусные остановки у станции метро Letňany также будут перенесены в течение дня сегодня и в понедельник, согласно плану, который люди могут найти на сайте ROPID.
Источник: novinky.cz