На станции метро «Опатов» в Праге мужчина упал под поезд

«Нам пришлось ввести 21-летнего мужчину в искусственную кому, обезопасить дыхательные пути и подключить его к монитору. У молодого человека травмы грудной клетки, таза и голени, он был доставлен в больницу в районе Винограды», — сказала пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.
По информации пражской транспортной компании, работа метро был временно приостановлена около 21:00.
Альтернативный автобусный маршрут X-C курсировал между станциями метро Kačerov и Háje.
Источник: novinky.cz
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