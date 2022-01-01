На станции метро «Опатов» в Праге мужчина упал под поезд

​На станции пражского метро «Опатов» вечером 6 июня мужчина упал под поезд. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Движение поездов на линии метро C на участке между станциями метро Kačerov и Háje было временно приостановлено.

«Нам пришлось ввести 21-летнего мужчину в искусственную кому, обезопасить дыхательные пути и подключить его к монитору. У молодого человека травмы грудной клетки, таза и голени, он был доставлен в больницу в районе Винограды», — сказала пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.

По информации пражской транспортной компании, работа метро был временно приостановлена около 21:00.

Альтернативный автобусный маршрут X-C курсировал между станциями метро Kačerov и Háje.

Источник: novinky.cz

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