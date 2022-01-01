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Бесплатный терапевт для беженцев в Праге. Зарегистрируйтесь и вам помогут найти врача

Бесплатный терапевт для беженцев в Праге. Зарегистрируйтесь и вам помогут найти врача

Партнер рубрики:
07 июня
17:41
278
Нужен осмотр терапевта или направление к узконаправленному специалисту, просто проверить состояние здоровья или получить рецепт?

Бесплатный терапевт для беженцев в Праге. Зарегистрируйтесь и вам помогут найти врача

Все украинцы со статусом временной защиты и стаховкой от государства имеют право получить эти услуги бесплатно — нужно найти своего семейного врача и зарегистрироваться в его базе пациентов. 

 

Нужна помощь с поиском врача?

Такую услугу бесплатно предоставляет проект likarukraine.cz. Доктора говорят на русском и украинском языках. Чтобы получить консультацию позвоните по номеру: +420 734 442 447 

Или заполните онлайн-форму на сайте: likarukraine.cz

Заполнив небольшую анкету на сайте или позвонив по телефону, вы можете записаться на приём к врачу-терапевту. Врач проведет комплексное первичное обследование, включая лабораторные исследования, и при необходимости перенаправит пациента к:

1) конкретному специалисту; 

2) выпишет рецепт или 

3) пропишет комплексное лечение. 

Зарегистрированный пациент имеет возможность обратиться к терапевту, в том числе, при устройстве на новую работу или, например, при зачислении в университет.
 

Где это находится?

По адресу Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8-Libeň. Открыты с 9:00 до 15:00 Второй этаж, идти направо. Обратите внимание, что врачи принимают только по записи!

О проекте 

Благотворительный проект likarukraine.cz поставил перед собой задачу помочь украинским беженцам найти врача общей практики в Праге. Предоставляет бесплатную консультацию и запись на приём к врачу в Праге и её окрестностях. Проект существует благодаря организационной и финансовой помощи Aeskulab k.s.

Перейти на сайт также можно с помощью QR-кода:

Источник: likarukraine.cz

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