15 мая
17:43
208
Требуется врач в частную клинику Праги
Тип занятости
Полный день
Профессия
Педиатр, Врач-практикант, Главный врач
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
70 000 CZK
Компания
MediCredit a.s.
Описание
Ищем врача для нашей клиники! Медицинский центр MediCredit — это многофункциональная компания, работающая в сфере здравоохранении. Более 5 лет работаем в сфере оказания медицинских услуг и наши основные направления — терапия, гинекология и урология, Ориентируясь на потребности пациентов, мы постепенно расширяем круг принимающих врачей и увеличиваем число оказываемых услуг. Обязанности: - Амбулаторный прием; - Диагностика, лечение и профилактика заболеваний; - Снятие и расшифровка ЭКГ; - Консультирование по лабораторной диагностике; - Проведение лечебных манипуляций; - Ведение медицинской документации. Зарплата 70 тыс. крон в месяц чистыми Свое резюме присылайте по почте [email protected]
Требования
Требования:
-Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело»,
-Опыт работы от 3х лет (желательно в коммерческой клинике),
Условия
Условия:
-Официальное оформление согласно ТК Чехии;
-Полностью "белая" оплата труда и выплата без задержек;
-Полный социальный пакет, оплата отпусков и больничных по ТК
Чехии;
-Наличие современного оборудования с возможным приобретением
дополнительного;
-Система мотивационных выплат и бонусов.
-График работы обсуждается
-Индивидуальные условия по оплате труда для врачей со своей
вторичной базой пациентов (индивидуальное собеседование с
учредителями компании).
Работа в центре Праги
Контакты:
Антон