Требования: -Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», -Опыт работы от 3х лет (желательно в коммерческой клинике),

Условия

Условия:

-Официальное оформление согласно ТК Чехии;

-Полностью "белая" оплата труда и выплата без задержек;

-Полный социальный пакет, оплата отпусков и больничных по ТК

Чехии;

-Наличие современного оборудования с возможным приобретением

дополнительного;

-Система мотивационных выплат и бонусов.

-График работы обсуждается

-Индивидуальные условия по оплате труда для врачей со своей

вторичной базой пациентов (индивидуальное собеседование с

учредителями компании).

Работа в центре Праги